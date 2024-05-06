تحذير سعودي شديد اللهجة من خطورة قيام الشرعية بهذا الامر !!

الرياض - محمد الاطلسي - حذر صحفي سعودي من خطورة قيام أيا من أطراف الشرعية، بمغامرة واتخاذ إجراءات غير مدروسة تخلط الأوراق في البلاد.

وقال الصحفي عبدالله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، إن الوضع في اليمن يتطلب من جميع المكونات الالتفاف حول الشرعية المُعترف بها دولياً ، ولا يتحمل المغامرة أو اتخاذ إجراءات غير مدروسة.

وأضاف أن خارطة عمل مجلس القيادة الرئاسي و الحكومة تسير كما هو مرسوم لها على المستويين الداخلي والخارجي ،

مشيرا إلى أن أي خطوات لعرقلتها يعني التخادم مع كل من يسعون لخلط الأوراق خدمة لأجندات ضيقة.

وكانت الأحزاب والمكونات السياسية المؤيدة للشرعية، عقدت اجتماعات في العاصمة عدن، واقرت تشكيل تكتل سياسي وطني واسع، لدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، قبل أن يخرج المجلس الانتقالي الجنوبي في اليوم ذاته، للتنديد بتلك الاجتماعات، على الرغم من مشاركته فيها.