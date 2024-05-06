انت الأن تتابع خبر "الأكثر مبيعًا وطلبًا في السعودية".. هاتف سامسونج Galaxy A35 5G الجديد مثالي السعر والمواصفات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy A35 5G أحد هواتف الفئة المتوسطة الرائعة التي توفر قيمة مقابل سعر، يحمل العديد من الميزات الرائعة التي يبحث عنها الكثيرين، يدعم شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويأتي بمعالج قوي وبطارية كبيرة 5000 ملي أمبير.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A35 5G

أبعاد الهاتف وخامات تصنيعه

الهاتف مصنوع بأبعاد 161.7×78×8.2 ملم ووزنه والي 209 جرام، وتم تصنيعه من الزجاج مع إطار مصنع من البلاستيك.

شبكات الاتصال

الموبايل يدعم شبكات الاتصال من أول الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

الشاشة

شاشة الهاتف تأتي من النوع Super AMOLED المعروف بحجم 6.6 بوصة، ووضع عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus.

الذاكرة والتخزين ونظام التخزين

الذاكرة والتخزين

يأتي بأكثر من إصدار:

الأول 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. الثاني مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا بايت. الثالث بحجم 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

نظام التشغيل والواجهة

الهاتف يعمل بواسطة نظام تشغيل أندرويد 14 وواجهة سامسونج الحديثة One UI 6.1.

المعالج والكاميرات والبطارية

المعالج

المعالج المتاح في الموبايل من النوع Exynos 1380 وهو بتكنولوجيا بدقة 5 نانو متر.

الكاميرات

الكاميرا الخلفية في الهاتف ثلاثية وتأتي بدقة 50+8+5 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجا بيكسل.

البطارية