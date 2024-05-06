انت الأن تتابع خبر "طيار مصري مغامر ينتصر لغزة بطريقة أبهرت العالم"... ميشال الحايك يفاجئ المصريين ويكشف توقعات مزلزلة وانعكاسات مدمرة لعملية رفح ...تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تلاقي التوقعات والتنبؤات التي يدلي بها الفلكي اللبناني ميشال حايك بها في لقاءاته التلفزيونية في نهاية كل عام، اهتمام كبير من قبل الجمهور.وفاجئ ميشال حايك الجمهور بتوقعاته الجديدة والتي تضمنت كوارث ومصائب ستهز العالم بأكمله
وقال :
- الأرض وسكانها بين حريق وغريق وانفلات جسم نووي يسبب كارثة لم تكن في الحسبان".وأشار إلى أن كوكب الأرض سيشهد ظواهر غريبة، وشتاء لم يسبق له مثيل، وفيضانات، وتساقط أجسام من السماء، وكأن الكوكب يخلق من جديد وفق قوله.
- وتوقع العراف اللبناني ميشال حايك المزيد من الزلازل وقال إن خارطة الزلازل تغيرت وستحدث هزات أرضية قوية على خطوط جديدة.
- وذاع صيت الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك صيته بشكل كبير بعد تحقق نحو 80 في المائة من توقعاته السابقة.