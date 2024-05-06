انت الأن تتابع خبر "طيار مصري مغامر ينتصر لغزة بطريقة أبهرت العالم"... ميشال الحايك يفاجئ المصريين ويكشف توقعات مزلزلة وانعكاسات مدمرة لعملية رفح ...تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلاقي التوقعات والتنبؤات التي يدلي بها الفلكي اللبناني ميشال حايك بها في لقاءاته التلفزيونية في نهاية كل عام، اهتمام كبير من قبل الجمهور.وفاجئ ميشال حايك الجمهور بتوقعاته الجديدة والتي تضمنت كوارث ومصائب ستهز العالم بأكمله

وقال :