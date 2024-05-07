مالا يصدقة عقل ..ضابط سعودي يباغت زوجته باتصال هاتفي وعندما سألته عن سبب اتصاله صعقها برد صادم جعلها تنهار

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت قناة mbc قصة ضابط في الحرس الوطني السعودي، لم ينم منذ 40 عام، لتثير بذلك تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف المواطن السعودي حالته بالقول: لست مريضاً نفسياً ولا مجنوناً ولا مسحوراً، لكنني شخص لا ينام كبقية البشر”.. بهذه الكلمات شرح مسن سعودي معاناته مع عدم قدرته على النوم لمدة بلغت 40 عاماً متواصلفقد كشف سعود بن محمد الغامدي البالغ من العمر 70 عاماً، لبرنامج “MBC في أسبوع” أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته.

وبحسب روايته، توجه الغامدي إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجاً، لافتاً إلى أن الوضع لم يتغير رغم ذلك، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق.

اكتئاب نفسي

وقال إن الأطباء شخصوا حالته بأنه اكتئاب نفسي. وعن تأثير المهدئات عليه، أكد أنها سببت له كوابيس وصداعاً في رأسي، أحتاج إلى مَن يصف لي معالجاً شعبياً أو قارئ قرآن في السعودية أو دول الخليج القريبة لكي يعالجني، لقد تعبت من حالتي كثيراً وتأثرت علاقاتي الاجتماعية، وبدأت أعاني النسيان عندما أذهب إلى مشوار للسوق أنسى الأشياء التي أريدها، فأتصل بزوجتي لتذكّرني بها.

بعد ذلك، توجه الرقيب المتقاعد من الحرس الوطني إلى عدد من الشيوخ لبحث حالته من دون أي تطور، مشيراً إلى أنه رغم ما يمر به من معاناة فإنه يتمتع بحياة طيبة ويمارس أعماله.