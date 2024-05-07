إنخفاض كبير غير متوقع ..وصول سيارة هيونداي توسان 2025 إلى السعودية بهذه الميزات الجريئة والسعر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة هيونداي توسان 2025 تعتبر من إحدى السيارات التي تمتاز بعدد من المواصفات حيث أنها من أقوى سيارات الدفع الرباعي المدمجة والتي لازالت مواصلة بموديلاتها المختلفة والمطورة ترسيخ المكانة المميزة جعلتها خيار من أقوى الخيارات المميزة لأغلب المواطنين

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2025 تعتبر تلك السيارة واحدة من ضمن السيارات رباعيه الدفع وتجمع ما بين سمة الأناقة مع سمة استخدامها العملي كما أن مقصورتها متصلة ومساحة الشحن فيها كبيرة وهو ما يجعل من السيارات المنافسة بشكل كبير، والتسارع في هذه السيارة بطيء ولكن القيادة مريحة وتتلاءم مع من يفضلون الانتقال بكل هدوء من سرعة إلى أخرى.

تصميم السيارة يأخذ سمات السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات مع المصدات المحدثة. تم استبدال النظام الخاص بالمعلومات والترفيه باعدادات مميزة جديدة تشمل توفر شاشتين بداخل الهيكل الموحد الموجود بلوحة القيادة مع الكونسول الوسطي للسيارة الذي يوفر مساحة التخزيني الكبيرة.

تلك السيارة من المتوقع أن يكون إصدارها هو الأفضل لعام 2025 ولكن حتى الآن لم يتم إصدار أي معلومات إضافية حول أي تغيرات تخص محركات هذه المركبة. من المتوقع أن يتم طرحها كموديل من موديلات السيارات لعام 2025 قبل أن ينتهي عام 2024 .

سعر هيونداي توسان المتوقع لموديل 2025 بالمملكة السعودية يتوقع أن يكون السعر الخاص بسيارة هيونداي توسان في المملكة العربية السعودية 108750 ريال سعودي وهو السعر الذي يعادل 29 ألف دولار أمريكي، ويصل لحوالي 142 ألف ريال بما يعادل 38 ألف دولار وذلك وفق الطراز الذي يتم اختياره.