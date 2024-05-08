اعلان مفاجئ من الداخلية السعودية بشأن “الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2024 “

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لإعلان وزارة الداخلية السعودية عن الفئات التي تتمتع بداية من عام 2024 بالإعفاء من رسوم المرافقين

فقد تم تحديد تلك الفئات:

الطلاب الدارسين في المملكة والحاصلين على تأشيرة الدراسة.

الأبناء من الأم السعودية وأب أجنبي.

الأجنبي المتزوج من امرأة سعودية الجنسية.

المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.

الطلاب الحاصلين على منح دراسية والقادمين خارج المملكة.

الأبناء المولودين للسعوديين في المملكة.

زوجات الرجال المعاقبين بالقانون.

الوافدين ممن يحملون تأشيرة خروج نهائي من المملكة.

العمالة المنزلية أيضا من الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2024.

الموظفين المتعاقدين مع مؤسسات حكومية سعودية.

وكذلك من يحملون بطاقات التنقل في مجلس التعاون الخليجي.

رابط الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر منصة أبشر

تيسيرا على المرافقين في السعودية إمكانية الاستعلام عن الرسوم، قامت وزارة الداخلية، بتوفير إمكانية الاستعلام إلكترونيا من خلال منصة أشر باتباع الخطوات التالية:

أولا قم بزيارة موقع

وزارة الداخلية السعودية

ثم قم بتسجيل الدخول عبر

منصة أبشر

قم باختيار قسم الجوازات من الصفحة الرئيسية.

قم بإدخال كافات البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أدخل رقم جوالك ورقم الإقامة الخاص بك.

ستفتح أمامك صفحة الخدمات المتاحة، قم باختيار خدمة ” رسوم المرافقين”.

ستظهر أمامك الرسوم التي عليك دفعها.

ثم قم بتسديد الرسوم بطريقة الدفع المناسبة لك.