انت الأن تتابع خبر بطريقة لم تخطر على بال الشيطان... لصان يسرقان مجوهرات سيدة في وضح النهار ...اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقبل لصان مجهولان بمدينة مومباي في الهند، على جريمة سرقة مدبَّرة في وضح النهار، استوليا خلالها على مجوهرات امرأة سبعينية، وذلك بعدما تمكَّنا من تنويمها مغناطيسياً.

وقالت السيدة إس إي بوجاري، أنها التقت الرجلين وهي في طريقها إلى متجر محلي لشراء السميد.”وأضافت:” طلبا مني خلع الحلي الذهبية والاحتفاظ بها في حقيبة بيضاء، ثم غادرا قائلين إنهما سيتصلان بي.”

وأفاد ضابط بالشرطة بأن بوجاري، اشتكت من أنها منوَّمة مغناطيسياً، لافتًا أنها لم تدرك ما حدث لها إلا بعدما تمت السرقة.