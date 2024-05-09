ماذا سيحدث في 10 مايو..عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا بتوقعات خطيرة !

الرياض - محمد الاطلسي - يترأسها، حيث تنبأ بهزات أرضية عنيفة في الفترة ما بين اليوم (7 مايو) إلى العاشر من مايو.

وقالت هيئة SSGEOS التي يرأسها هوغربيتس في تغريدة على "إكس" تحت عنوان "تحديث التوقعات": "يمكن أن يؤدي الاقتران القمري يومي 3 و4 مايو إلى هزة قوية، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 6 درجات، على الأرجح في وقت لاحق من يوم 6 أو أوائل 7 مايو".

وأضافت بالقول: "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد. يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من الهزات القوية تقترب من درجة 6 وربما زلزال أكبر، على الأرجح في الفترة من 8 إلى 10 مايو".