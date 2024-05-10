انت الأن تتابع خبر "هذا هو اليوم الأخير استعدوا للقاء نهايتكم".. ليلى عبد اللطيف تنفجر على الهواء وتكشف ماسيحدث في آخر شهر شوال!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولوا توقعات العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف والتي كشفت من خلالها ماسيحدث آخر شهر شوال وبالرغم أن المكتب الرسمي للعرافة الشهيرة قد نفى هذا الأمر، إلا أن البعض زعموا انها قالت أن على الجميع الاستعداد لأنه سيكون العشاء الأخير.

وأطلقت توقعات صادمة وحذرت من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وقالت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.