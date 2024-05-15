انت الأن تتابع خبر حقائق مثيرة يجهلها الكثير..مضيفة طيران سعودية تخبر عما تفعله المضيفات عندما ينام المسافرون؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف مجموعة من الحقائق المثيرة للاهتمام التي قد يجهلها الكثير من المسافرين عندما يكونون على متن الطائرة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "أثول ميستيكو" الإسباني. يعمل مضيفو الطيران وطواقم الطيران دون علم الركاب بكثير من التفاصيل التي تحدث خلال الرحلة.

يُشار إلى أنه،

وعلى الرغم من التوجيهات العامة بضرورة إغلاق الهواتف المحمولة أو وضعها في وضع الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط لتفادي التداخلات اللاسلكية، إلا أن طاقم الطائرة قد لا يتبع هذه التوجيهات دومًا. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير كيف أن المضيفين غالبًا ما يعملون دون أجر حتى يُغلق باب الطائرة وتبدأ الرحلة بشكل فعلي.

ولتوضيح طبيعة

عمل الطاقم خلال الرحلات الطويلة، يُذكر أن هناك غرف صغيرة مخفية تحتوي على أسّرة يمكن للطاقم أخذ قيلولة فيها. وفيما يتعلق بالحمامات، فقد يتم إقفالها من الخارج بواسطة الطاقم لتقييد استخدامها، وهو ما قد يبدو مفاجئًا لبعض الركاب.

أما عن البطانيات المُقدمة على متن الطائرة، فقد تكون موضع تساؤل الكثير من الركاب، خصوصًا البطانيات الخارجة من أكياس بلاستيكية وأخرى لا. ويُشار إلى أنها قد لا تُغسل دائمًا بين الرحلات، مما يرفع من احتمال وجود بقايا استخدامات سابقة عليها.

علاوة على ذلك،