دولة خليجية عظمى تصدر قرار ترحيل مفاجئ يطال أبناء هذه الجنسية العربية!!

الرياض - محمد الاطلسي - في إعلان هام، كشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن قرار جديد يتعلق بترحيل مجموعة من الموظفين الأجانب. يأتي هذا القرار وسط تقارير تفيد بزيادة عدد الأجانب مقارنة بالمواطنين الأصليين في الدولة، حيث تعتبر الإمارات وجهة عمل رئيسية للعديد من الجنسيات.

تفصيلات قرار الترحيل

أشارت وزارة الداخلية الإماراتية إلى وجود أكثر من 200 جنسية مقيمة في الدولة، مع تصدر الجنسيات الهندية والباكستانية القائمة. في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات حول ترحيل الجالية الباكستانية نتيجة لعدد من المخالفات القانونية وعدم الالتزام بالضوابط المحلية.

الترحيل خارج الإمارات

ومع تزايد هذه الإشاعات، أصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على حرص الدولة على حقوق جميع العاملين، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز الاستثمارات.

إشاعات غير صحيحة

أكدت وزارة الداخلية أن الأخبار المتعلقة بترحيل الجالية الباكستانية مجرد شائعات، وأن الإمارات تلتزم بالحفاظ على حقوق العاملين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في البلاد.