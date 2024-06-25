اليمن : البنك المركزي يصدر إعلان مفاجئ بشأن القرارات الصادرة عنه

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن تنويه هام الى جميع عملائه والجمهور الكريم بشأن القرارات والتعليمات الصادرة عنه .

البنك أكد في تنويهه إلى ضرورة الاعتماد على الموقع الرسمي للبنك المركزي وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنه وذلك حرصاً من البنك المركزي على ضمان صحة المعلومات ووضوحها، وقطع الطريق أمام أيّ محاولات للتضليل أو نشر معلومات مغلوطة.

وتضمن التنويه القنوات الرسمية المعتمدة للبنك المركزي:

الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي www.cby-ye.com وصفحات البنك المركزي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: صفحة فيسبوك - صفحة إكس (تويتر) - صفحة انستجرام.

وأهاب البنك المركزي بالجميع بعدم الالتفات إلى أيّ معلومات أو تعليمات يتمّ تداولها عبر قنوات إعلامية غير رسمية، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية المذكورة أعلاه.