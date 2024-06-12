الحكومة السعودية تصدر قرار عاجل غير متوقع بشأن العمل على أراضي المملكة يبدأ 15 يونيو

الرياض - محمد الاطلسي - يدخل قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الصادر عن السلطات السعودية ما بين الساعة 12 ظهراً و3 مساءً حيز التنفيذ في الخامس عشر من يونيو الجاري حيث يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص وذلك حتى الأحد 15‏ سبتمبر المقبل.

ووفق القرار السعودي؛ فإن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالقطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وحثت «وزارة الموارد البشرية» أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعاتهم، ومراعاة مضمون القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلاً إجرائياً للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، مطالبة بالإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالقرار من خلال الاتصال برقمها الموحد (19911)، أو عبر تطبيقها المتاح على أجهزة الهواتف الذكية