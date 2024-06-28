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حطمت هايلوكس 2024 ..سيارة نيسان نافارا 2024 بهذا التصميم والمزايا العصرية والسعر المناسب في السعودية

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الرياض - محمد الاطلسي - سيارة نيسان نافارا 2024 الجديدة تمتلك تكنولوجيات متطورة منها، مصابيح LED، وبها شبك أمامي بتصميم جديد ، وبها خطوط متداخلة، وبها لمسات داكنة، وخطوط عضلية على باب صندوق الشحن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- أبعاد نيسان نافارا موديل 2024 :

تأتي سيارة نيسان نافارا موديل 2024 داخل سوق السيارات بطول 5260 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1860 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3150 مم .

 

تحصل سيارة نيسان نافارا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات ، وتمتلك نافارا نظام دفع ثنائي، ونظام دفع خلفي ، ونظام دفع رباعي .

 

زودت سيارة نيسان نافارا موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية LED رباعية، وبها إضاءة نهارية LED ، ومصابيح ضباب أمامية LED ، وبها مقابض أبواب بالطلاء الكرومي الأسود، وشبك أمامي باللون الأسود، ومساحات أمامية تحتوي علي مستشعر للمطر، وبها مرآة جانبية كهربائية ، وتمتلك كسوه جلد للمقاعد، وبها مقاعد أمامية بخاصية انعدام الجاذبية، وبها حوامل أكواب، وتكييف ثنائي المناطق .

 

 

بالإضافة الي ان سيارة  نيسان نافارا موديل 2024  تمتلك أيضا، عجلة قيادة جلد متعددة الوظائف، ومقاعد بكسوة من الجلد، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي أوندرويد أوتو، وشاشة لوحة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وبها قفل تفاضلي إلكتروني ، ونظام مانع الانزلاق النشط للمكابح، وبها نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات، وبها قفل تفاضلي إلكتروني ، ونظام مانع الانزلاق النشط للمكابح .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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