رسمياً : السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة ..لن تصدق كم المبلغ المطلوب؟

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة جديدة تعكس رؤية المملكة العربية السعودية لتطوير وتحسين خدمات الحج والعمرة، تم الإعلان عن فرض رسوم مالية جديدة على أداء مناسك العمرة، وهذه الرسوم تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين بنيتها التحتية وتوفير خدمات أفضل للزوار، ويأتي هذا القرار بعد دراسات دقيقة وتقييم لتأثيره على الزوار والمعتمرين، وإليكم التفاصيل حول المبلغ المطلوب لأداء مناسك العمرة.

رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة

قررت المملكة العربية السعودية فرض رسوم مالية جديدة على من يتطلعون لأداء مناسك العمرة، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين السعوديين في المملكة الآن التقديم على تصريح حجز العمرة بكل سهولة عبر منصة "نسك".

المبلغ المطلوب لاستخراج التصريح الإلكتروني هو 753 ريال سعودي، ويجب ملاحظة أن هذه الرسوم لا تشمل تذكرة الطيران والإقامة في الفندق، وهذا القرار يأتي في إطار جهود السعودية لتحسين خدمات العمرة وضمان راحة وسهولة أكبر للمعتمرين والزوار.

ما هي شروط العمره الان؟

شروط العمرة الحالية تتطلب الحصول على تصريح ودفع الرسوم المالية المطلوبة، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، حجز إقامة في الفندق المخصص.

كم من الوقت يستغرق اداء العمرة؟

أداء العمرة عادة يستغرق بضع ساعات إلى يوم واحد، ويمكن أن يختلف توقيت الإقامة في الأراضي المقدسة بناءً على حالة الزحام والإجراءات الرسمية.

كم المدة بين الطواف والسعي؟

39 دقيقة فقط.