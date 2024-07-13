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محلات الصرافة تعلن عن تغير كبير في سعر الريال اليمني بصنعاء وعدن ..السعر الآن

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الرياض - محمد الاطلسي - يواصل الريال اليمني، الانهيار مقابل العملات الأجنبية، في ظل احتدام الصراع بين البنك المركزي والبنوك المخالفة لتوجيهاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويوم أمس، قالت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي جمد قراراته ضد البنوك المخالفة، لإتاحة المجال للمفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي.

 

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم السبت 13 يوليو2024، في محلات الصرافة في صنعاء وعدن:

 

أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 1876

البيع: 1898

-الريال السعودي:

الشراء:491 البيع:495

 

أسعار الصرف في صنعاء:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 535 البيع: 540

-الريال السعودي: الشراء: 141 البيع:141.5

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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