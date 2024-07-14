مقتل من حاول اغتيال ترامب والكشف عن حالة الآخير الصحية..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وسائل اعلام اميركية، نقلا عن الشرطة انه تم قتل مطلق النار على الرئيس الاميركي السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية بنسلفانيا مساء يوم السبت.

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب، قد أصيب بجروح وظهر و الدماء تسيل من اذنه ووجه اثناء القائه كلمة في تجمع انتخابي امام مناصيريه في ولاية بنسلفانيا الاميركية السبت.

وقال مسؤولون اميركيون انه تم ابلاغ الرئيس جو بايدن بمحاولة اغتيال دونالد ترامب، وتم اتخاذ اجراءات امنية وقائية والتحقيق جار.

وقال المتحدث باسم دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الرئيس السابق "بخير".

وأوضح تشيونغ: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع.

وأكد إنه بخير ويتم فحصه في منشأة طبية محلية.

و قال تشيونغ في بيان "سنتبع المزيد من التفاصيل".