سيارة تويوتا برادو 2024 تشعل ثورة بالسوق السعودي .. تعرف على أسعارها ومواصفاتها

الرياض - محمد الاطلسي - تم اطلاق السيارة الرائدة فورد ايفرست 2024 بميزات رهيبة وديناميكية غير مسبوقة حيث ان البعض ظن أنها خيالية وخرافية، و جاءت السيارة مزودة بمحرك المثالي والأفضل من فئة سيارات الدفع الرباعي العصرية الموجودة على أرض الواقع.

المواصفات الديناميكية لسيارة فورد ايفرست 2024

سعة المحرك 2.3 لتر قوة المحرك 296 حصان عزم الدوران 420 نيوتن لكل متر دفع عجلات السيارة رباعي معدل توفير الوقود 12.6 كم/لتر ناقل الحركة أوتوماتيكي – 10 سرعات عدد الاسطوانات أربعة

يشير تصميم السيارة الداخلي إلى الأناقة والرقي والفخامة، فقد جاء التصميم الداخلي للسيارة بالمواصفات التالية:

مرايا السيارة يتم طيها والتحكم بها بالكهرباء أي أن التحم آلي وليس يدوي تثبيت السرعة تدعم مزايا تشغيل السيارة فتح السيارة بالريموت كنترول زر مخصص لتشغيل محرك السيارة قفل آلي لأبواب السيارة مزايا التقنية والتوصيل تدعم السيارة توصيل بلوتوث

يوجد بها 8 مكبرات صوت

شاشة ترفيه مثبتة في المقصورة الداخلية

مقابس 12 فولت في الكونسول

تدعم نظام Apple CarPlay. شاحن لاسلكي للهواتف الذكية على حسب نوع الهاتف. مكيف يعمل المكيف على ضبط درجة الحرارة والبرودة و تحقيق التوازن داخل السيارة

إلى جاءت بالمواصفات الديناميكية التي تدل على القوة والسرعة والأداء العالي جاءت المواصفات الخارجية لتكتمل الصورة على النحو الأمثل لفئة السيارات العصرية المذهلة في التصميم، وتتمثل المواصفات الخارجية في:

واجهة السيارة الامامية مصابيح على شكل مشابك.

مصابيح ضبابية.

شبك عريض بتصميم عصري.

مصابيح LED تعمل بالنهار.

حساسات الركن زجاج السيارة عازل للصوت قياس العجلات 18 بوصة قاعدة العجلات 2900 ملم أبواب السيارة تعمل اوتوماتيك بدون استخدام اليدين.

فتحة سقف بانوراما أبعاد السيارة الطول 4914 ملم

العرض 2207 ملم

الارتفاع 1842 ملم

طرحت الشركة الرائدة فورد سيارة فورد ايفرست 2024 بثلاث فئات مختلفة من حيث المحرك والمواصفات الديناميكية وبالتالي فإن هناك اختلاف في سعر بيع كل فئة، حيث سجل سعر البيع في المملكة العربية السعودية القيمة التالية: