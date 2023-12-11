مكونات طبيعية اساسية ومتعددة الاستخدامات للبشرة والشعر

المكونات الطبيعية للبشرة والشعر من الحاجات اللي تم اسنخدامها من سنين طويلة ، لانها مفيدة لحل مشاكل جمالية كتير وفي نفس الوقت مش مضره زي المنتجات اللي بيكون داخل فيها مواد كيميائية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مكونات طبيعية للبشرة والشعر ، وازاي تستخدميها في الوصفات الطبيعية عشان تحققي اقصى استفادة منها.

مكونات طبيعية للبشرة والشعر:

1- الشوفان:

– للعناية بالبشرة:

الشوفان تم استخدامه من قرون طويلة لعلاج الجلد المتهيج والحكة ، لانه بيحتوي على خصائص واقية ومهدئة وترطيبية ومضادة للالتهابات.

ويعتبر منظف فعال للبشرة لاحتوائه على مادة السابونين ، وده بيديه نفس مفعول الصابون في التنضيف ولكن بشكل طبيعي.

ممكن تستخدمي دقيق الشوفان كمنظف للبشرة ، ببساطة عن طريق اضافة الماية او اللبن لدقيق الشوفان لتكوين عجينة طرية ، وممكن كمان تضيفي له ماية سخنة او لبن سخن لاستخراج المكونات المهدئة للبشرة بشكل اكبر ، ووزعي الماسك ده على بشرتك ، وسيبيه لما ينشف واغسليه بالماية.

الشوفان مفيد للبشرة الحساسة او المتهيجة ، في اي مكان في الجسم لو بتعاني من جفاف الجلد او الاكزيما ، فعمل حمام الشوفان بشكل منتظم هيكون مفيد جدا ، كل اللي هتعمليه حطي كمية من الشوفان في قطعة قماش او شاش واربطيها وحطيها في البانيو واستخدميها كسفنجة لتدليك الجسم.

لو عندك بقعة على جلدك جافة او متهيجة ، اغلي كمية صغيرة من الشوفان في الماية لمدة كام دقيقة ، وخدي السائل حطيه على المنطقة المصابة اكتر من مرة في اليوم ، وهتتفاجئي بالنتيجة.

– للعناية بالشعر:

لو عندك فروة راس متهيجة ، تقدري كمان تغلي الشوفان في الماية ، وتاخدي الماية تحطيها على فروة راسك ، سيبيها لمدة 30 دقيقة على الاقل او زي ما تحبي وبعدين اغسليه.

2- العسل:

– للعناية بالبشرة:

العسل بيتكون من الاحماض العضوية المسؤولة عن تأثيره المضاد للاكسدة والمضاد للميكروبات ، كمان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات, مضادة للفيروسات, مضادة للفيروسات ، وده مش هيخليه مفيد لعلاج الجروح والحروق بس لما تحطيه على الجلد مباشرة بس ، ولكن كمان يعتبر اضافة مثالية للشاي لو بتعاني من دور برد ، او حتى لوحده كشراب طبيعي لالتهاب الحلق.

اثبتت الدراسات ان العسل مضاد طبيعي للميكروبات ومعالج للجروح من آلاف السنين ، بالاضافة انه ليه نشاط مضاد للجراثيم ولزوجته العالية بتساعد في الحفاظ على حاجز رطب ووقائي بيمنع العدوى في الجروح والحروق.

هو ملين, مهديء, مرطب بيسحب الماية وبيحتفظ بيها ، وبينظم درجة حموضة الجلد.

تقدري تستخدمي العسل لوحده كماسك للبشرة او منظف للبشرة ، ممكن كمان تضيفي منه كميات بسيطة لمرطب الشفايف او مرهم الجلد.

– للعناية بالشعر:

العسل ممكن تستخدميه لعلاج الزهم, القشرة, التهاب الجلد, الصدفية ، وللاسباب دي العسل يعتبر علاج فعال لفروة الراس ، ويعتبر اضافة مفيدة لو ضفتيه لمقشر فروة الراس لتهدئة وتطهير فروة راسك.

3- الزبادي:

– للعناية بالبشرة:

الزبادي هو مصدر طبيعي لحمض اللاكتيك ، وهي احماض الفا هيدروكسي وهي احماض طبيعية (من بينها اللاكتيك, الجيكوليك, الماليك, الستريك) اللي بتساعد على تقشير الطبقة العلوية من الجلد بلطف ، وده بيساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد وترطيبها ، وبتشتغل ببطء على تحسين التجاعيد وملمس الجلد ومرونته.

وحمض اللاكتيك بشكل خاص بيحفز الاحتفاظ برطوبة الجلد ، وده اللي انتي محتاجاه للحصول على بشرة رطبة ومملتئة وشابة ، وحمض اللاكتيك اكيد موجود كمان في اللبن ، وحمام اللبن من الحاجات المعروفة اللي كانت بتستخدمها كليوباترا للحفاظ على بشرة شابة.

الزبادي من الماسكات المفيدة للبشرة ، بيساعد على علاج الاحمرار والتصبغ بالتدريج ، وده بدوره بيساعد على توحيد لون البشرة عند استخدامه بانتظام.

الزبادي جدا مضاد للالتهابات ومهديء للبشرة ، وبالتالي لو عندك بشرة حساسة او ملتهبة ، او بتعاني من حروق الشمس ، الزبادي هيعتبر مهديء فعال جدا.

4- زيت الزيتون:

– للعناية بالبشرة:

زيت الزيتون لوحده يعتبر من افضل المرطبات للبشرة ، ولو بشرتك جافة اوي ممكن تمزجيه مع زيت تاني ناقل لاضافة ترطيب اكتر ، زي زيت عباد الشمس او اللوز.

زيت الزيتون مفيد كمان في تسريع شفاء الجروح ، خصوصا في حالات الحروق ، ممكن تستخدميه لوحده او تمزجيه مع شمع العسل كعلاج فعال جدا لالتهاب الجلد, الصدفية, الاكزيما.

– للعناية بالشعر:

زيت الزيتون يعتبر مفيد للشعر وفروة الراس ، هو واحد من الزيوت القليلة زي زيت جوز الهند اللي ثبت انه بيخترق جذع الشعره.

ومحتواه العالي من مضادات الاكسدة وعمله كمضاد للالتهابات بيخليه رائع جدا في ماسكات الشعر وعلاجات فروة الراس ، كمان محتواه العالي من حمض الاوليك بيعزز قدرة الجلد على الامتصاص ، وده معناه ان اي حاجة هتخلطيها مع زيت الزيتون ( زي الزيوت الاساسية, السيروم, الفيتامينات) هيتم امتصاصها بشكل افضل في الطبقات العميقة من الجلد وفروة الراس.

5- زيت جوز الهند:

– للعناية بالبشرة:

زيت جوز الهند ممكن تستخدميه كمرطب طبيعي ، رغم انه مش الافضل لانه ممكن يسبب انسداد المسام خصوصا لو بشرتك دهنية.

زيت جوز الهند بيحتوي على نسبة عالية من حمض اللوريك ، وده معناه انه مضاد للميكروبات ، وثبت فعاليته في الوقاية من التهاب الجلد التأتبي وعلاجه.

واحدة من نقط القوة لزيت جوز الهند ، هي استخدامه في طريقة التنضيف بالزبت وتدليك الجسم ، ان الجلد مش بيمتصه بسهولة ، وده بيديكي فرصة لتدليك الجلد لفترة اطول ، لازالة الاوساخ من المسام في البشرة ، والتخلص من توتر العضلات عند استخدامه لتدليك الجسم ، وكمان المساعدة في طرد الفضلات الليمفاوية.

– للعناية بالشعر:

زيت جوز الهند بيخترق الشعر بعمق ، وده بيساعد على تغذية الشعر وحمايته من العوامل الخارجية.

استخدميه كماسك للشعر وفروة الراس ، او افركيه شوية في ايديكي وحطيه على اطراف الشعر او على طول الشعر.

– استخدامات تانية لزيت جوز الهند:

زيت جوز الهند من الزيوت المعروفة في استخدامه في طريقة سحب الزيت لتنضيف وتبييض الاسنان.

مضمضي الفم بمعلقة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة 10 – 20 دقيقة ، وبعدين اتخلصي من الزيت ، الطريقة دي بتساعد على اخراج السموم من الجسم ، وبيساعد على تنضيف الاسنان والحفاظ عليها صحية خالية من تسوس الاسنان.

المبدأ الاساسي من استخدام الزيت كمنظف للاسنان هو ان الدهون هي افضل حاجة لاذابة تراكم الاسنان ، والمضمضة هتنشط كمان انتاج اللعاب ، وده بيساعد على منع الاحماض والبكتيريا ، وزيت جوز الهند بشكل خاص بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات.

6- الخل:

– للعناية بالبشرة:

الخل هو مضاد ممتاز للفطريات, مضاد للبكتيريا والميكروبات ، وبيساعد على موازنة درجة حموضة الجلد ، بيحتوي على احماض طبيعية ، وخصوصا حمض الاسيتيك ، ولو بتستخدمي خل التفاح فهو بيحتوي كمان على حمض الماليك اللي بيساعد على تقشير الجلد.

ثبت ان الخل بيخفض درجة حموضة الجلد لاقل من 6 وهي قيمة الرقم الهيدروجيني الطبيعي للبشرة ، وده معناه انه بيساعد على الحفاظ على الحاجز الواقي للجلد ، وده بدوره هيخلي عنده قدرة على محاربة البكتيريا والفطريات.

والحاجز الواقي الصحي بيساعد كمان في الحفاظ على مستويات رطوبة جيدة ، وده ضروري لبشرة ناعمة وممتلئة.

ممكن تستخدميه كجزء من ماسكات البشرة ، او منقوع للجسم.

وواحدة من الطرق المفضلة لاستخدامه هو استخدامه كتونر للبشرة ، اعملي محلول عبارة عن ماية وخل بنسبة 1 : 7 تقريبا ، كمية الماية تكون اكتر من كمية الخل 7 مرات ، يعتبر تونر ممتاز بيوزان درجة حموضة الجلد ، كمان بيساعد على ازالة اي بقايا محتملة من الغسول على البشرة.

– للعناية بالشعر:

نفس محلول الماية والخل ممكن يبقى ممتاز كمان لشعرك ، هيساعد على ترطيب الشعر.

واللي بيعمله للبشرة هيعمله كمان لفروة الراس ، وده هيساعد في الحفاظ على صحة فروة الراس ، وتنضيفها من القشرة, الحكة, الزهم ، وبالتالي يعتبر مكون فعال لتقشير فروة الراس.

الشطف النهائي للشعر بمحلول الماية والخل ، هيضيف لمعان ونعومة ومرونة للشعر.

7- الصبار:

– للعناية بالبشرة:

الصبار ممكن يستخدم لعلاج الجروح والحروق ، لانه بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ، وبيساعد على تحفيز تجديد انسجة الجلد.

ممكن يستخدم كمرطب, مهديء, مضاد للشيخوخة ، فهو مش بس هيجذب الماية ويعزز قدرة الجلد على الامتصاص ، ولكن كمان هيحفز شفاء الانسجة.

اتأكدي بس انك تمزجيه مع نوع من الزيوت او الكريمات الحاملة ، او حطيه وحطي فوقيه طبقة من الزيت للحفاظ على الرطوبة.

– للعناية بالشعر:

يعتبر علاج فعال لفروة الراس وماسك للشعر ، سواء لوحده او ممزوج بمكونات او زيوت تانية.

هو مش بس بيغذي بصيلات الشعر ، واللي بيساعد على انتاج شعر صحي اكتر ، لكن كمان بيساعد على تهدئة الالتهابات والحكة وعلاج اي عدوى ميكروبية او فطرية.

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