أبراج يوم الخميس 17 أغسطس/آب 2023 العامة وفي الحب والعمل والصحة

ماذا يخبئ الفلك لك اليوم؟ ما هي توقعات برجك اليوم على الصعيد العام وفي الحب وفي العمل؟ ما هي حظوظ برجك اليوم؟ تابعوا القراءة.

قد يحثك شيء ما أو شخص ما على القيام بخطوة كبيرة. تأكد من جعلها في الاتجاه الصحيح. المفتاح هو قبول اختلافات بعضنا البعض والعمل معًا على القضايا الأكبر التي تؤثر علينا جميعًا.

توقعات برج الحمل اليوم في الحب

تأثير محاذاة الكواكب هو الذي يجعلك تتراجع عن علاقة عاطفية معينة. إنك تقوم بتقييم الموقف بطريقتك الخاصة ووقتك الخاص، ولا تنوي أن يستعجل أي شخص بالقيام بخطوة قبل أن تكون مستعدًا. بمجرد حصولك على المنظور الصحيح ستعود.

توقعات برج الحمل اليوم في العمل

تأتي أفكارك في الوقت المناسب، لذلك لا تتردد في إخراجها للآخرين في أسرع وقت ممكن. الوسائل الإلكترونية هي المفتاح لنشر الكلمة. إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. سوف تحصل على ردود بأسرع البرق.

توقعات برج الحمل اليوم في الصحة

إذا كنت تشعر بعدم الأمان لأنك لم تتلق نصيبك العادل من المجاملات، فلا تنتظر حتى فوات الأوان، امنح شريكك أو رئيسك في العمل أو أصدقائك أوضح الرسائل الممكنة حول ما تحتاجه.

تأكد من توجيه مشاعرك القوية إلى منافذ إيجابية. خلق بدلا من تدمير. الطاقة التي لا تُستخدم بطريقة إيجابية ستظهر في نهاية المطاف كحوادث أو عداء تجاه الأشخاص الذين لا يستحقونها.

توقعات برج الثور اليوم في الحب

لديك كل فرصة لإلقاء نظرة رائعة على موقف رومانسي، أنت بحاجة إلى الوقت اليوم للتفكير بعمق في قيمك وما تريده حقًا من العلاقة. لا تضطر أو تتسرع في اتخاذ أي قرارات، خذ وقتك هذه المرة. سيكون من يستحق ذلك.

توقعات برج الثور اليوم في العمل

لقد وجدت نفسك في وضع تستمتع به، ولكنك قد تشعر بالضجر من الاتجاه العام الذي يعمل به صاحب العمل. لا تتردد في التحدث عما يدور في ذهنك بشأن هذه المسألة. وجهة نظرك ستحظى باحترام وتقدير كبيرين.

توقعات برج الثور اليوم في الصحة

قد يطفو هذا الإدراك الذي كنت تحاول الذهاب إليه دون أن يطفو نحوك لذا استوعبه، ولا تتجاهل نفسك، ربما لا تمنح نفسك رصيدًا كافيًا. ما هو الشيء الأكثر إيجابية الذي يمكن أن تفعله لنفسك اليوم، إذا كنت تمارس القليل من التمارين.

اعتني بالقضايا المنزلية والتزم بالأعمال المنزلية والواجبات. كلما فعلت بمنزلك، زاد إلهام الآخرين للمشاركة والمساعدة. قد تجد صعوبة في التواصل مع أشخاص معينين، لذلك قد يكون من الأفضل أن تمنح نفسك بعض الوقت بمفردك.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الحب

تكشف محاذاة الكواكب أنه لا يمكنك الوصول إلى الآخرين تمامًا. قد يكون لديك الكثير مما يدور في ذهنك، أو تحتاج إلى التحدث، ولكن قد تشعر ببعض الخوف من شيء ما. سيكون عليك بذل جهد.

توقعات برج الجوزاء اليوم في العمل

يبدو أن هناك توترًا في كل مكان تلتفت إليه. الأفكار الجامدة للشعوب الأخرى تقف في طريق تقدمك. ليس هذا هو الوقت المناسب لك للضغط على الناس، أو إقناعهم بشيء لا يؤمنون به. تماسك في الأجنحة.

توقعات برج الجوزاء اليوم في الصحة

هذا هو اليوم الذي تقولي فيه شيئًا لشخص يمكنه أن يمنحك إياه، أو تتحدث مع نفسك حول ما يمكنك فعله للحصول عليه. ربما تفكر في تحرك من نوع ما. لا يضر إجراء القليل من البحث حول ما يتطلبه الأمر لتحقيق ذلك في إطار زمني مرغوب فيه.

قد يكون من الصعب حل المشكلة الآن. يشعر الناس بالحساسية إلى حد ما. إذا سمعوا شيئًا لا يعجبهم، خاصة الرأي الذي قد يبدو منتقدًا للغاية، فمن المحتمل أن يغلقوا. قد ترغب في التفكير في حفظ أي شيء ذي طبيعة حساسة ليوم غد.

توقعات برج السرطان اليوم في الحب

قد تشعر أنك لا تستطيع الوصول إلى شخص مهم. يشير الاصطفاف السماوي إلى أنك قد تخاف قليلاً من الاقتراب من شخص ما فيما يتعلق بموضوع مهم. إذا تمكنت من التغلب على مخاوفك، فلديك فرصة جيدة لسد الفجوة.

توقعات برج السرطان اليوم في العمل

هناك فرصة مفتوحة يمكنك من خلالها استكشاف المزيد من الحرية في مكان العمل. تمتزج أفكارك جيدًا مع الآخرين، ويحترم من حولك نهجك المبتكر الذي لا حدود له. سوف تذهب أبعد مما تتوقع.

توقعات برج السرطان اليوم في الصحة

امنح نفسك ساعة إضافية من التمرين عن طريق تجربة شكل جديد من التمارين بالإضافة إلى روتينك المعتاد، ولكن لديك طاقة إضافية اليوم، ومن الأفضل أن تستخدمها لأغراضك الخاصة، وليس لأغراض شخص آخر.

المشكلة هي أن الشخص الذي يواجهك يتحدث عن التفاح وأنت تتحدث عن البرتقال. ابتعد عن صندوق الصابون الخاص بك لمدة دقيقة واستمع إلى المشكلة الحقيقية. لا تتورط في سوء الفهم وإلا فقد تأتي الأمور بنتائج عكسية لاحقًا.

توقعات برج الأسد اليوم في الحب

تجد نفسك غير قادر على الكلام بشكل فضولي. قد يكون ما عليك أن تتحدث عنه ينطوي أيضًا على خطوة إلى المجهول، وأنت خائف إلى حد ما من العواقب. ولكن إذا تمكنت من اتخاذ هذه الخطوة الأولى فسترى الفرق.

توقعات برج الأسد اليوم في العمل

يصعب عليك العمل عندما لا يتم وضع كل شيء وتخطيطه بدقة. لسوء الحظ سيكون هذا هو الحال اليوم. لن يعمل أي شيء أعددته بالطريقة التي توقعتها. كن مستعدًا لما لم تستعد له.

توقعات برج الأسد اليوم في الصحة

أنت بحاجة إلى ضمان وجود أرضية صلبة جيدة تحتك، وتحملك وتحمل كل وزنك. ممارسة اليوجا أو مجرد القيام ببعض تمارين الإطالة الطويلة في منزلك سيريح جسمك ويمنحك القوت الذي غالبًا ما تذهب بدونه. يوصى بتناول شيء شهي اليوم.

لا تدع الآخرين يستغلون شخصيتك الحساسة والراعية. ميلك العام هو أن تعطي أكثر مما تحصل عليه، لكن هذا قد يجعلك تشعر بالإرهاق. ضع حدا لهذه الدورة. كن على دراية بكيفية توزيع طاقتك. افعل شيئًا لنفسك.

توقعات برج العذراء اليوم في الحب

قد يثير التكوين الكوكبي اليوم بعض المخاوف القديمة من الماضي والتي يبدو أنها تطارد علاقتك الحالية. ولكن عليك أن تكون حذرًا من إسقاط مخاوف الماضي على معضلة حالية قد لا يكون لها أي رابط. لن تكون فكرة جيدة أن تتخذ أي قرارات مهمة في الوقت الحالي.

توقعات برج العذراء اليوم في العمل

أنت في وضع مثالي لإحراز تقدم قوي في أفكارك المبتكرة. الأشياء الوحيدة التي تمنعك هي أولئك الأشخاص العالقين في طرقهم لتجربة شيء جديد. لا تقلق بشأن هؤلاء الناس. سوف تنجح بدونهم.

توقعات برج العذراء اليوم في الصحة

يمكن أن يكون الحديد والكالسيوم وفيتامين أ مفيدًا لك الآن. كل ما كنت تفكر فيه هو على الأرجح رسالة من عظامك أو جلدك. إذا كنت لا تستطيع التفكير في أي شيء، فضع في اعتبارك هذه الحكمة وابدأ في الاستماع إلى همسات جسمك الغذائية.

يمكنك استخدام طبيعتك القوية بطرق إيجابية من خلال تحويل طاقتك إلى الداخل وقهر الشياطين في داخلك. قد تشعر أن الآخرين يحاولون وضع مفتاح ربط قرد في تروسك لذا كن حذرًا.

توقعات برج الميزان اليوم في الحب

تشير محاذاة الكواكب إلى أن لديك الكثير من العمل الذي يتعين عليك القيام به لجعل من تحب في مزاج ثرثاري، أو حتى مزاج نصف ودود. قد يكون السر هو محاولة مساعدتهم على التغلب على أي مخاوف قد تكون لديهم في السر وستنتصر المثابرة.

توقعات برج الميزان اليوم في العمل

كن حازمًا في موقفك. أظهر للناس أن إرادتك قوية وأنه يمكنك توصيل أفكارك للآخرين بنجاح. سوف يكون لك تأثير اليوم أكثر مما تعتقد. افعل الأشياء باقتناع بدلاً من السلبية.

توقعات برج الميزان اليوم في الصحة

إذا كنت ترى نفسك كحيوان اجتماعي أكثر مما كنت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فإن اليوم هو يوم رائع للتحقق من تطبيق مواعدة أو مفاجأة نفسك بطريقة أخرى. إنه يوم ممتع ويوم لتبدأ فيه الأشياء، والأهم من ذلك كله هو يوم للتعبير عن نفسك كما تريد أن تكون.

فكر في قلبك كعضلة قوية تحتاج إلى تمرين شاق. سترغب في أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين يؤمنون بك ويدعمون جهودك. ضخ نفسك بالحيوية والثقة بالنفس. خصص وقتًا للتمرين والتأمل. جلب المزيد من التوازن والانسجام في حياتك.

توقعات برج العقرب اليوم في الحب

أنت تعلم أنك تريد كسر الجليد فيما يتعلق بشخص معين، لكن الخوف من الرفض والعواقب المؤلمة يبقيك متجمدًا عاطفياً. تحتاج إلى التركيز على جعل نهجك في خطوات قابلة للتحقيق ثم انظر إلى ما سيحدث. فقط خذها لحظة بلحظة.

توقعات برج العقرب اليوم في العمل

سيكون من الصعب الحفاظ على تركيزك، لكن هذا جيد. فقط لا تحاول القيام بأي مهمة تتطلب منك أن تظل متوقفًا وعمليًا. إن إبقاء انتباهك على شيء واحد فقط لفترة طويلة سيكون أقرب إلى المستحيل. لا تهتم بالمحاولة.

توقعات برج العقرب اليوم في الصحة

من المهم للغاية أن تظل نشطًا بدنيًا عندما يكون لديك بضعة أيام من الضباب العاطفي الشديد، قم بالسير أثناء استراحة الغداء. أي شيء يمكنك القيام به لإضافة بعض الزخم المادي إلى يومنا هذا سوف يجعلك عالماً من الخير.

قد يؤدي هذا الشعور غير المريح إلى التوتر إذا بالغت في رد الفعل. كن حذرًا لأن لديك كل الحقائق المتعلقة بالمسألة قبل الرد. قد يكون الوضع برمته سوء فهم كبير. حافظ على مستوى رأسه معتدلاً باللطف والاحترام.

توقعات برج القوس اليوم في الحب

يتعلق الأمر بقرار ما إذا كان بإمكانك سد الفجوة واتخاذ خطوة نحو شخص أصبحت بعيدًا عنه قليلاً. يبدو أنك خائف من الأفكار التي قد تكون النتيجة، لكن من الأفضل لك أن تغتنم اللحظة وتقولها فقط. كل شيء سوف يكون جيد.

توقعات برج القوس اليوم في العمل

سيكون من الصعب عليك التعامل مع الأشخاص من حولك. المزاج السائد على الجميع سيجعلهم عصبيين ومتقطعين. اعمل بشكل مستقل إذا استطعت، قد تصاب بالجنون عندما تحاول العمل مع أولئك الذين ليسوا على صفحتك.

توقعات برج القوس اليوم في الصحة

إنه يوم تشعر فيه بالراحة فيما تعرف أنه حقيقي وجيد في حياتك الأصدقاء والأطفال والعشاق والآباء. اتصل بصديق مفقود، واعرض عليه مساعدة طفلك في أداء واجباته المدرسية، واطلب من شريكك القليل من الحنان.

لقد كنت تقوم منذ فترة بإجراء بحث حول أفضل طريقة للمضي قدمًا. حان الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لديك دفعة إضافية من الحيوية، وغريزة المحارب الخاصة بك قوية. تشعر وكأنك بركان جاهز لطرد الحمم الساخنة المغلية. ثق واتبع غرائزك.

توقعات برج الجدي اليوم في الحب

من السهل جدًا الاختباء خلف حجاب من اللامبالاة والبرودة، إنه فقط لا يشعر بالسعادة بالنسبة لك أو للشخص الآخر المعني. يجدر بذل الجهد لاختراق هذا الحاجز، واتخاذ خطوة نحو التواصل المفتوح، حتى لو كان محرجًا بعض الشيء لفترة من الوقت.

توقعات برج الجدي اليوم في العمل

ستكون قدرتك على القيام بمهام متعددة من الأصول الرئيسية لك. إن امتلاك الحماسة الذهنية للقفز من شيء إلى آخر بسهولة أمر يدعو للفخر. بينما يكون كل شخص آخر في معسكره المنفصل، ستكون أنت الشخص الذي يربط النقاط.

توقعات برج الجدي اليوم في الصحة

سيكون من الأفضل لك تناول عشاء مطبوخ في المنزل بدلاً من تناول الطعام في الخارج، والمشي أفضل من السفر بالسيارة، والنوم في سريرك أفضل من نوم شخص آخر، على الرغم من ذلك لا يعني بالضرورة النوم بمفرده.

من المحتمل أن تكون قادرًا على الفوز في أي معركة بكلماتك. جرب التفكير الحساس بدلاً من القتال المفتوح. استمع بعناية لمخاوف الجانب الآخر وقم بتحركك وفقًا لذلك. هذه ليست مسابقة. إنها محادثة بين الأصدقاء.

توقعات برج الدلو اليوم في الحب

تشير محاذاة الكواكب إلى أنه يتعين عليك العمل بجهد إضافي لمحاولة اكتشاف المشكلة. ربما يكون نوعًا من الذاكرة لحدث سابق هو الذي أثار المشكلة. استخدم دفئك لمحاولة إذابة الجليد. ستشعر الأمور بتحسن كبير في وقت لاحق.

توقعات برج الدلو اليوم في العمل

ستهتز التعزيزات الأخيرة للثقة بفعل مصدر غير متوقع. حاول ألا تنحني تمامًا بسبب هذا. اعلم أن هذا التغيير المتقطع ليس سوى مرحلة عابرة. لا تدعها تبطئك بأي شكل من الأشكال.

توقعات برج الدلو اليوم في الصحة

كل ما عليك فعله اليوم هو الاستماع إلى صوتك الداخلي وتدوين الملاحظات. لا يوجد شيء يقول أنه يجب عليك أن تقرر أي شيء الآن. لكن قد ترغب في توقع القرارات التي تعرف أنها قادمة. سيساعدك هذا على الاستعداد.

أنقذ طائرًا مصابًا أو انضم إلى مجموعة حماية. قم بدور أكثر فاعلية في الحفاظ على الكوكب. كن مواطناً مهتماً يتحدث بانتظام عما تؤمن به. لا تدع الأجندات السياسية للآخرين تقف في طريق هدفك الحقيقي.

توقعات برج الحوت اليوم في الحب

تشير الطاقة السماوية إلى أنه يبدو أن هناك حاجزًا على كلا الجانبين لا يجعل ذلك سهلاً. ومع ذلك يجب عليك بذل الكثير من الجهد، وسوف يكون الأمر يستحق ذلك. يجدر دائمًا محاولة التواصل والتعويض. لا تتركه طويلا.

توقعات برج الحوت اليوم في العمل

ستشتد حدة الخلاف المستمر مع شخص تعمل معه. ينضم الآخرون إلى الجانب الآخر وقد بدأت تتساءل من هم أصدقاؤك حقًا. ضع في اعتبارك دوافعهم وكن متفتح الذهن. ربما يجب عليك تبديل الجوانب أيضًا.

توقعات برج الحوت اليوم في الصحة

قد يعني ذلك فقط أن حدسك يعمل على مستوى عالٍ. طريقة أخرى لصياغة الأمر هي، ثق بغريزة القناة الهضمية. كل ما سبق ينطبق على شعورك بأنه يجب أن تأخذ بجدية الالتزامات التي تعهدت بها اليوم. إنه أيضًا يوم جيد تقضيه مع الأطفال إذا كان لديك أي منهم.

المصدر: www.horoscope.com