من المؤكد أن جميعنا يحتاج لمعرفة كيفية اختيار الهدايا خاصة للأشخاص المقربين، فالهدايا غالباً ما تكون أمراً محيراً، ولكنها لن تبقى هكذا إن فهمنا ما يحب وما يعجبه هذا الشخص، واليوم سنتحدث عن مواليد العذراء، وعن الهدايا المناسبة لبرج العذراء.

يمتلك مولود العذراء حس إنساني عالي وطيبة قلب كبيرة، وهو شخصية محبة للآخرين.

يؤمن بالحب الحقيقي ويعمل على تحقيقه بسبب الإحساس العالي والعاطفة الكبيرة التي يملكها.

شخصية طموحة ومثابرة وتعمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافها في الحياة.

يسعى دوماً للتعلم باستمرار والتميز في مجالات مختلفة.

شخصية منظمة وتحب التخطيط، كما أنه محب لعمله ودائماً ما يحظى بالثقة فيه.

قد ينفر الناس من شخصيته بسبب ثقته العالية بنفسه.

شخصية كتومة ولا تحب أن تتحدث عما يجول في خاطرها، فهو قليل التعبير عن نفسه.

يتمسك بعناد في رأيه. [1]

تحب مرأة العذراء الهدايا المفيدة والعملية، لذا يمكن أن تكون الهدية آلة أو جهازاً منزلياً تحتاج إليه.

ستكون فكرة اختيار أدوات للعناية بالبشرة، أو بطاقة حجز لجلسة عناية بالبشرة، من الأفكار الممتازة للمرأة العذراء، فهي تحب الاهتمام بنفسها بشكل كبير وتطمح للكمال وقد تكون محتارة في استخدام أدوات العناية وتجربتها.

اشتراك شهري في مكتبة أو في سلسلة كتب لها عدد شهري منتظم.

مجموعة من أدوات أو فراشي المكياج، أو صندوق حفظ أدوات المكياج. [2]

كأي امرأة أخرى فإن المرأة العذراء تحب الهدايا اللطيفة والرومانسية، ومنها الورود أو الشوكولاتة.

يمكن أن تكون هدية المال أو الهدية على شكل بطاقة شراء أو حوالة بنكية بها رصيد محدد، أو بأي شكل آخر يجعل منها تختار بنفسها هديتها، وهذه من الطرق التي تتوافق مع المرأة العذراء بشكل كبير.

يمكن أن تكون على شكل أداة تسهل عليها حياتها مثل الهاتف النقال أو السماعات اللاسلكية.

فكرة تلقي دروس معينة في الرسم أو الخياطة أو أي ميول تحبها، لأن مواليد العذراء يمتلكون ميولاً مرتبطة بالمهارات اليدوية.

المكياج والعطور إحدى الهدايا المفضلة للأنثى من مواليد العذراء.

أن تكون الهدية على شكل مخطط للخروج في جولة أو تجربة جديدة في مكان خارجي أو حتى سفر.

الأجهزة الإلكترونية أو الأجهزة الرياضية، فبرج العذراء يهتم بصحته كما يحب الهدايا العملية والمفيدة.

الكتب خاصة تلك التي تتحدث عن الصحة الجسدية وكذلك الصحة النفسية.

حقيبة عمل أو دفتر للمذكرات أو للتدوين اليومي، كلها من الهدايا المفضلة لديه نظراً لفائدتها العائدة على الجانب العملي أو المهني من حياته.

تذكرة سفر إلى مكان أو تجربة سياحية جديدة وفريدة من نوعها، أو كتب أو أدوات متعلقة بالمجال السياحي والسفر.

الأواني القديمة أو الأنتيكة، أو المطرزات اليدوية، أو التحف القديمة، وكل شيء ذو قيمة مميزة وعالية.

الهدايا العملية والتي تساعده على اختصار الجهد أو الوقت، مثل بطارية الهاتف المتنقلة، أو السماعات اللاسلكية، وأي أجهزة تكنولوجية عملية والهاتف المحمول على رأسها.

الهدية المالية كذلك الأمر هي مهمة ومناسبة للرجل العذراء، يمكن أيضاً أن تكون على شكل بطاقة شرائية أو رصيد.

محفظة نقود على بساطتها فهي مفيدة ومحببة جداً لرجل العذراء، فقط يجب أن يتم اختيارها من خامة أو ماركة مميزة لإضافة قيمة أعلى لها.

يمكن أن تكون الهدية على شكل لعبة أو شي ممتع وبسيط، فمولود العذراء يحب مثل هذه الأفكار لبساطته ونفسيته العاطفية والحساسة والتي تستمتع بأبسط الأمور.

قد تكون الهدايا المناسبة لبرج العذراء مختلفة عن باقي الأبراج في معظمها، ولكنها تتميز في كونها تناسب ذوق وميول مواليد هذا البرج الذين يتسمون بالحنان والإنسانية والإحساس المرهف.