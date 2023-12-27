توقعات برج القوس 2024 من ماغي فرح: مشروعات جديدة ومغامرات عاطفية

كشفت ماغي فرح في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، عن توقعات برج القوس 2024 وكشفت خبيرة الفلك الكثير من الأمور والتوقعات المنتظرة.

وما بين توقعات مهنية وتوقعات صحية وأخرى عاطفية كشفت ماغي فرح عن توقعات الأبراج لعام 2024 ليكون برج القوس من أكثر الأبراج حظاً على جميع المستويات رغم بعض التحديات التي سيواجهها والتي سيتغلب عليها.

توقعات برج القوس 2024 مهنياً

قالت ماغي فرح عن توقعات برج القوس 2024 على الصعيد المهني: "يعاكسك كوكب ساتورن لكن الكواكب السريعة تنصفك جداً بل تدعمك في أوقات الشدة وتعوض لك بنجاح وأفراح ومفاجآت تطيب خاطرك لكن الحدث الأهم في السنة هذه هو انتقال كوكب جوبيتر إلى مواجهة برجك حتى يشكل مربعا ثانيا مع ساتورن، ويكون هذا الطالع الفلكي معاكس لك ويجعل فترة الربيع وبداية الصيف دقيقة وتتطلب الحذر والانتباه".

وأضافت: "كون الجو العام جيدًا ويجلب لك التعويض والراحة ويجعلك مستعدًا لاقتحام ساحات جديدة وبلورة بعض المشاريع والانتقال إلى عمل آخر ربما أو لتوسيع دائرة نشاطاتك. ربما تسافر أيضًا بحثًا عن عقد جديد وتكون مرتاحًا للتطورات، تتخلى عن انتماء أو عمل أو مهمة لتفتح صفحة جديدة، وتشكل بعض أشهر العام 2024 مفترق طريق في حياتك وتنطلق نحو ولادة جديدة".

وتابعت: "تعبر عن ذاتك فتغير العادات وإذا بدأت بعض الخلافات في شهر مايو فأنت تعمل على تسوية الأمور في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل يستثمر بعض مواليد القوس في مجالات ناجحة ويحققون الأرباح في مجال المواد السائلة كما في أعمال الشحن البحري والعقارات والأعمال السياحية وصناعة الأغذية والمؤسسات كما يحققون أرباحاً عن طريق محال الصيدلة ويبرعون في مجال المستشفيات والخدمات الطبية ويكون حدسهم ممتاز لالتقاط هذه الفرص.. كما قد تفرض على نفسك تطوير أعمالك وتكون قادرًا على تثبيت مواقعك بين شهري فبراير ومايو مصحوبًا بآمال كبيرة".

واختتمت توقعات برج القوس 2024 على الصعيد المهني قائلة: "تخوض تجارب جديدة وإذا تراجعت الحظوظ في شهر يونيو فتعيد حساباتك وتحضر لبعض الاستثمارات التي تدر عليك بالأرباح تجد الحلول لبعض المشاكل في شهر يوليو وتراجع بعض القرارات في شهر أغسطس وسبتمبر أو تضطر لمراعاة بعض الظروف والتأقلم معها تنطلق في عمل ناجح جدًا وواعد ابتداء من شهر أكتوبر".

توقعات برج القوس 2024 عاطفياً

كشفت توقعات ماغي فرح لبرج القوس 2024 عن المزيد من الأمور العاطفية وقالت خبيرة الفلك: "تتحدث الأفلاك عن أوقات سعيدة وإيجابيات تحملها السماء فستكون على موعد مع الغزل والأوقات الرومانسية والإغراءات الكثيرة وتحقق بعض المشاريع في الربيع وتمسك بزمام الأمور فتكون لك الكلمة النهائية أو القرار حتى يأتي الصيف متوج لبعض العلاقات فتقرر الارتباط أو القيام بمغامرة مميزة لن تنساها.. تجد مبتغاك بين الصيف والخريف وتعقد صداقات غنية جدًا تساهم في نجاحك".

وأضافت: "تتعرف على وجوه جديدة ابتداء من شهر آذار وإذا شعرت في شهر أغسطس بأن الأمور تتراجع فيثير بعض الأشخاص في نفسك الشكوك، ويدعمك المحيط الاجتماعي وتستعيد لقاء مع صديق غاب عن نظرك طويلًا أو دفعته الظروف إلى الغياب والرحيل وتثير انتباه الكثيرين وتكون محط الأنظار فتجد الأمان بالقرب من أحد مواليد الأسد أو الحمل ويلعبون دورًا مميزًا جدا في حياتك".

وتابعت: "يجذبك أحد مواليد الجوزاء ولكن الخلافات تكون كثيرة والمناخ الذي يسود هذه العلاقة يبدو متوتراً. يكون بينك وبين أحد مواليد الميزان ألفة وتفاهم أما مولود الدلو فيشعرك بالأمان وربما تستشيره في أمور كثيرة وتولد صداقة بينكما ربما تتحول إلى علاقات حب".

توقعات برج القوس 2024 للصحة

قالت ماغي فرح في توقعات برج القوس: "تكون صحتك جيدة وأفضل من السنوات السابقة رغم بعض الحساسية وضرورة الانتباه لمشاكل الجلد والرئتين والحلق. كما يجب أن تهتم في الصيف للظهر والرقبة أما مشاكل الكبد فيجب أن تحتاط لها إذا شعرت في أي وعكة كذلك إذا كان لديك مشاكل في القلب والشرايين فيفضل مراجعة الطبيب قد يخضع بعض مواليد القوس لعلاجات ولكن في الإجمال تكون الصحة جيدة".

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