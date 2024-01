أصحاب برج الجدي هم الأشخاص الذين ولدوا في الفترة الواقعة ما بين 22 ديسمبر إلى 19 يناير، وهو من الأبراج الترابية وترتيبه العاشر في دائرة الأبراج الفلكية، والكوكب الحاكم لهذا البرج هو كوكب زحل ويتفق مع مواليد برج السرطان ومواليد برج الثور، ويتصف كل شخص ينتمي إلى هذا البرج بالجدية الشديدة والسيطرة على النفس وحب الموسيقى والتمسك بالعادات والتقاليد والميل الكبير إلى العائلة، وأرقام الحظ هي: 4، 8، 13، 22، وسنتعرف في هذا المقال على مشاهير برج الجدي.

تعتبر شخصية مولود برج الجدي من الشخصيات القوية التي لا تكره المزاح وهو إنسان غير متهاون، وكل من يتعامل مع مولود برج الجدي يتعاملون معه بالحيطة والحذر، وبالرغم من ذلك يعتبر من الشخصيات المحبة والمتواضعة ويعد أيضاً من الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للآخرين.

من مشاهير برج الجدي النساء نذكر ما يلي:

دينا هارون: 24 ديسمبر 1973

دينا هارون ممثلة سورية بدأت حياتها الفنية عام 1999 إذ شاركت في مسلسل أحلام مؤجلة، لكنها اشتُهرت عام 2000 في مسلسل مرايا مع الفنان ياسر العظمة، وهي أخت الفنانة تولاي هارون، غابت عن التلفزيون عام 2011 وعادت عام 2014 في مسلسل الحب كله ضمن خماسية استعداداً للرحيل وكان آخر عمل تقدمه إذ توفيت في 8 أكتوبر عام 2018 في دمشق.

غادة عادل هي ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات واشتُهرت عندما شاركت في عدة كليبات لمطربين منهم عمرو دياب في أغنية راجعين عام 1995، والمطرب هاني شاكر في أغنية تخسري عام 1997، وشاركت أيضاً في أعمال أخرى مثل زيزينيا، والبداية الحقيقية كانت دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وغادة عادل ولدت في بنغازي بليبيا، وأمضت فيها طفولتها ودرست في مجال الإدارة بجامعة قاريونس. [1]

من مشاهير برج الجدي الرجال نذكر ما يلي:

ميلاد يوسف هو ممثل سوري ولد في المالكية محافظة الحسكة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1997، وأول مشاركة له كانت عام 1999 في مسلسل عودة غوار، وحصل على جائزة أفضل ممثل عام 2009 عن دوره في مسلسل باب الحارة الجزء الرابع وقدم من خلاله شخصية عصام.

كمال الشناوي: 26 ديسمبر 1918

محمد الشناوي ممثل مصري اشتُهر باسم كمال الشناوي واسمه محمد كمال الشناوي، وقدم في حياته أكثر من 200 عمل في التلفزيون والسينما، ويوصف بأنه دنجوان السينما المصرية، ولد الممثل كمال الشناوي في مدينة ملكال في السودان، وانتقل إلى مصر مع والده واستقر في مدينة المنصورة، توفي كمال الشناوي في 22 أغسطس عام 2011. [1]

من مشاهير برج الجدي العرب نذكر ما يلي:

هاني شاكر هو مطرب مصري وهو من جيل الوسط مع عمالقة الغناء في مصر مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، ولُقب هاني شاكر بأمير الغناء العربي، ودرس في المعهد العالي للموسيقى، واشترك في برامج الأطفال التي كان ينظمها التلفزيون المصري، زوجته نهلة توفيق وله ابن اسمه شريف وابنة اسمها دينا توفيت عام 2011، وكانت انطلاقته الفنية عام 1966 إذ شارك في فيلم سيد درويش وشارك عبد الحليم في أغنية بالأحضان حيث كان ضمن كورال، وأول من اكتشفه هو الموسيقار محمد الموجي عام 1972 حيث غنى أغنية حلوة يا دنيا.

هيا الشعيبي هي ممثلة كويتية دخلت عالم الفن بتشجيع من والدتها وبدأت التمثيل عام 1993 وهي في عمر صغير، إذ شاركت في مسرحية الحرمنة، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية وأدت أدوار كوميدية وشكلت ثنائياً ناجحاً مع طارق العلي، وقدمت مسرحية آه يا درب الزلق ومسرحية تحت الصفر.

سميرة سعيد هي مغنية مغربية، ولدت في الرباط، وبدأت مشوارها الفني وهي في عمر العاشرة إذ شاركت في برنامج المواهب في التلفزيون المغربي وغنت لأم كلثوم، وأصدرت أول أغانيها الخاصة "إلهي" وهي في العاشرة، وسجلت بعدها أغنية سبحان الإله، وشاركت أيضاً في مسلسل تلفزيوني وقدمت مجموعة أعمال مثل قيس وليلى، وقل للمليحة، وشكونا إلى أحبابنا من خلال مسلسل مجالس الفن والأدب عام 1969.

من مشاهير برج الجدي المصريين نذكر ما يلي:

أنغام هي مغنية مصرية واسمها أنغام محمد علي سليمان والدها الموسيقار محمد علي سليمان وعمها عماد عبد الحليم، يُذكر بأن أنغام ولدت في الإسكندرية ووالدها كان السبب في اكتشاف موهبتها وقدمها في العديد من الحفلات والمناسبات إذ كانت تؤدي أغاني لأم كلثوم وليلى مراد وغيرهم، ونجحت بعدها في تقديم اللون الشبابي إذ قدمت العديد من الألبومات والفيديو كليب. [2]

دنيا هي ممثلة ومغنية مصرية والدها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي، تخرجت دنيا من جامعة مصر للعلوم والفنون، وبدأت التمثيل وهي في سن العاشرة عام 1995 في فيلم امرأة وامرأة، ولها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأدت أدوار بطولة مع الفنان محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي عام 2005، وقدمت أيضاً عدة أغاني منها أغنية قصة شتا عام 2014، وشاركت عام 2015 في برنامج إكس فاكتور كأحد أعضاء لجنة التحكيم مع راغب علامة وإليسا. [1]

من أبرز مشاهير برج الجدي الأتراك نذكر ما يلي:

بوراك أوزجيفيت: 24 ديسمبر 1984

ولد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في إسطنبول وشارك في مسلسل قيامة أرطغرل ومسلسل المؤسس عثمان، والده من غازي عنتاب ووالدته من أدرنة، درس في مدرسة كاظم إشمان الثانوية في إسطنبول وتخرج من جامعة مرمرة قسم التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة.

مرت فرات: 10 يناير 1981

مرت فرات هو ممثل تركي ولد في أنقرة وشارك في مسلسل انتقام مع بيرين سات، ومسلسل ويبقى الحب، وأدى دور سيزار في مسرحية كليوباترا وأنطونيو التي لاقت نجاحًا كبيرًا في لندن، وقام بدور باران في مسلسل الوردة السوداء أو ورد وشوك، وكشف الممثل مرت بأن أصوله عربية. [3]

من مشاهير برج الجدي الهنود نذكر ما يلي:

بيباشا باسو: 7 يناير 1979

بيباشا باسو هي ممثلة هندية مثلت في أفلام هندية وأفلام إنجليزية والتاميلية والبنغالية والتيلوغو، واشتهرت بأدوارها في أفلام الرعب والإثارة، عملت في مجال عرض الأزياء وظهرت في فيلم الإثارة أجنبي عام 2001 وحصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وأول دور بطولة لها كان في عام 2002 في فيلم الرعب راز، وفي عام 2003 شاركت في فيلم الإثارة والإغراء جيسم، ولها العديد من الأفلام الأخرى.

سونالي بندر: 1 يناير 1975

سونالي هي عارضة أزياء وممثلة هندية ولدت في مومباي ولدت لعائلة ماراثية من الطبقة الوسطى، والدها جيت بندر ووالدتها روبسي بندر، وتلقت تعليمها في مدرسة كندريا فيديلايا ماليسوارام الثانوية في بنغالور، وبعدها التحقت بمدرسة ويلهان للبنات، وأكملت دراستها الجامعية في جامعة رام نارين رويا، وتعتبر سونالي من أجمل نجمات بوليوود وشاركت في العديد من الأفلام وأصبحت ذات شعبية كبيرة وتم ترشيحها لثلاث جوائز من ستار سكرين وفازت بجائزتين كما ترشحت لجائزة أكاديمية السينما الهندية الدولية.

من أبرز مشاهير برج الجدي العالميين نذكر ما يلي:

جيم كاري: 17 يناير 1962

جيم كاري هو ممثل أمريكي مندي حاز على جائزة الغولدن غلوب مرتين وعُرف بأسلوبه الكوميدي الساخر وحركاته الهزلية الجسدية، وحصل على إعجاب المشاهدين والنقاد في الأدوار الجادة، بدأ جيم كاري تقديم وصلات كوميدية فردية في نوادي أونتاريو عام 1979 ثم انتقل إلى لوس أنجلوس في بداية الثمانينات وعمل دكان الكوميديا The Comedy Store، ولاحظه المؤدي الهزلي رودني دانجرفيلد وجعله يقدم وصلة افتتاحية لعرضه المتجول، انتقل جيم كاري إلى التلفزيون وقدم تجربة أداء في برنامج كوميدي شهير Saturday Night Live وأول دور رئيسي له كان في مسلسل The Duck Factory لكن عرضه لم يستمر طويلاً، وشارك بعدها في أدوار صغيرة في مسلسلات مثل مسلسل Earth girls are easy، ومسلسل In Living Color.

أرسطو أوناسيس: 15 يناير 1975

أرسطو أوناسيس هو رجل أعمال يوناني ويعتبر من أغنى الرجال في العالم وعُرف بنجاحه التجاري ويمتلك ثروة كبيرة، وتزوج من أثينا ماري ليفانوس ابنة ملاح السفن ستافروس، واشتهر بعلاقته مع مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وزواجه من جاكلين كيندي عام 1968 وهي أرملة الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي، ويُذكر بأن أرسطو ولد في سميرنا وهرب إلى اليونان مع عائلته عام 1922 أعقاب الحرب اليونانية التركية، وفي عام 1923 انتقل إلى الأرجنتين وأسس متاجر للتبغ. [3]

من مشاهير برج الجدي السياسيين نذكر ما يلي:

جمال عبد الناصر: 15 يناير 1918

جمال عبد الناصر هو رئيس مصر الأسبق وهو ثاني رؤساء مصر استلم السلطة منذ عام 1956، وهو قائد ثورة 23 يوليو عام 1952 التي أطاحت بالملك فاروق، وصل جمال عبد الناصر إلى الحكم بعد أن وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية، وبعد الثورة استقال من منصبه بالجيش وتولى رئاسة الوزراء وبعدها تم اختياره رئيسًا لجمهورية مصر العربية عام 1956 في 25 يوليو، توفي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970.

الملك سعود بن عبد العزيز: 15 يناير 1902

هو سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وهو ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود، ولد في الكويت وتوفي في 23 من فبراير عام 1969، وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة. [4]

يتميز مواليد برج الجدي بصفات تميزه عن الآخرين ومن أهم مميزات برج الجدي نذكر ما يلي:

يتسم برج الجدي بذكائه إذ يعد من الشخصيات المنطقية ويغلب عليه الطابع العملي ويدرس أي شيء قبل اتخاذ القرارات.

من مميزات برج الجدي الثقة بالنفس والقدرة على وضع الأهداف الكبيرة والسعي وراء تحقيقها من خلال بذل المجهود الكبير إذ يعتبر مولود برج الجدي من الأشخاص العاشقين للطموح ويسعون دائماً لضمان مستقبل العائلة.

مولود برج الجدي إنسان ناضج عقلياً ويتمتع بالحكمة والوعي مما يجعل الأصدقاء يأخذون منه الاستشارة في الكثير من الأمور.

يتمتع مولود برج الجدي بالصبر الطويل في تحقيق الأهداف.

يصنف برج الجدي بالحرص وهو إنسان غير مندفع ويتوخى الحذر في كافة الأمور.

يتمتع كل برج بصفات إيجابية وأخرى سلبية وسنتعرف فيما يلي على أبرز عيوب برج الجدي:

مولود برج الجدي متشائم إذ يقلل من قدراته ويشعر بالنقص مما يجعله متشائماً وسلبياً بالرغم من الأهداف التي استطاع أن يحققها.

لا يغير برج الجدي من وجهة نظره بل ينظر إلى نفسه بأن قراراته صحيحة وخياراته مثالية.

الخجل من عيوب برج الجدي مما يؤثر على حياته الاجتماعية.

إنسان يحب التواصل مع الآخرين.

شخص متقلب المزاج إذ يكون مبتسماً وبعد وقت قصير يصبح غاضباً. [5]

تعرفنا في هذا المقال على مشاهير برج الجدي، وهذا البرج من أكثر الأبراج عقلانية ومنطق ومولود برج الجدي خجول ومتشبث برأيه ومن الصعب إقناعه لذا يجب التعامل معه بحذر لأنه متقلب المزاج.

