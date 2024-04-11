توقعات برج الميزان لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الميزان لشهر أبريل 2024
في هذا الشهر تجد نفسك أمام امتحان وربما اختبار دقيق فهو أحد الأشهر الصعبة والتي تتطلب الكثير من التماسك والهدوء بمواجهة المستجدات والتحديات وخاصة على صعيد شراكاتك فقد تزعجك بعض الحقائق أو المعلومات أو الأخبار التي تطال أشخاصاً لم يصونوا ثقتك أو ربما اكتشافاً لبعض المنافقين أو سقوط لبعض الأقنعة لأشخاص حولك.
فالكواكب في مواقع غير داعمة وغير مفيدة لذلك المطلوب عدم المخاطرة أو المبالغة والتفكير طويلاً قبل الانسحاب من التزام أو علاقة. فهذا الشهر يحمل بعض الصخب ويثير أمامك بعض المشاكل سواء على الصعيد العملي أو العاطفي والذي لا بد لك من حمايته بالأيام الأقل حظاً.
قد يندفع بعض الخاليين بعلاقات سريعة او ارتباطات لا تحقق الاستمرارية فكن حذر بالعلاقات الجديدة ما استطعت. أما المرتبطون فقد يشير هذا الشهر لبعض الأزمات بعلاقتك مع الشريك والتي عليك معالجتها بحكمة أو ربما اتخاذ خطوة نهائية مناسبة.
اعتباراً من ٢٠ الشهر تبدأ الكواكب بتغيير مكانها فتطل على فترة أكثر راحة وهدوء وربما الأيام الأخيرة من هذا الشهر تجلب لك مصالحات أو تسويات وتعويضات مالية. فاكتمال القمر ببرج العقرب يشير لنهاية مرحلة أو حسم لحالة انتظار لها علاقة بسفر.
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