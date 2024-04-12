توقعات برج الدلو لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الدلو هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الدلو لشهر أبريل 2024
يحمل لك هذا الشهر الكثير من الدعم والتطورات والمستجدات الإيجابية التي ستستفيد منها بأعمالك ونتائجها على حد سواء، فقد تظهر قدراتك وتتوّج مهاراتك وإمكانياتك فتظهر الى الملأ ولا استبعد عنك شهرة بمجال ما، فبهذا الشهر تنشط وتزداد الحركة والأسفار والتطورات السريعة والتنقلات التي تصب في مصلحتك فقد تستطيع الترويج لأفكار أو منتجات عبر السوشال ميديا وربما تلتحق بدورة تدريبية او تتعلم اختصاص جديد.
المجالات الاجتماعية نشطة فتدخل علاقات جديدة تحاول توطيدها و تحقق لك بعض المصالح. أما عن تراجع عطارد فقد يطرح أمامك بعض الاضطرابات بالنقاشات العائلية أو ربما إرباكات بالأوضاع الدراسية والتعليمية، فقد يطرأ سوء تفاهم أو تواجه بعض الآراء المعاكسة لقراراتك ورغباتك.
من الناحية العاطفية واعتباراً من تاريخ ٥ الشهر تطل على مناخ عاطفي مزدهر جداً ويتاح لك التوسع اجتماعياً والدخول بعلاقات جديدة. تتحمس للحب وقد تتخذ قرارات تتعلق بارتباطات جديدة لك ولكن هذا الاندفاع قد يؤثر على أوضاعك المالية فتجد نفسك مبالغاً في النفقات أو المصاريف والتي يجب أن توازنها بشكل حكيم بعيداً عن المبالغات.
اعتباراً من تاريخ ٢٠ تنقلب الأوضاع وتتوجه اهتماماتك نحو بعض القضايا العائلية والمنزلية وربما تسافر أو تنتقل لمكان إقامة جديد مما يربك علاقاتك مع أفراد العائلة نتيجة لقرارات لا تلاقي التأييد.
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