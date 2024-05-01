توقعات برج الثور لشهر مايو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الثور لشهر مايو 2024
هذا الشهر واعد يحمل لك الانفراجات والراحة كما الاتصالات المهمة والجاذبية المطلقة فالزهرة في برجك توفر لك سعادة عاطفية ولكن قد تؤثر قليلاً على ماضي عاطفي بحياتك إضافة الى الشمس والمشتري واورانوس مما يعني انك تمارس سلطة وسحر وتناقش اوضاع معينة متعلقة ببعض القضايا المالية .
هناك تغييرات عملية وربما تشهد على ولادة جديدة او سفر او انتقال فالفلك يحميك ويمنحك وعود وفرص وخيارات وقرارات جديدة وربما نهاية لحالة او علاقة متعبة بحياتك فاستقبل التغيير ياعزيزي وصوّب المسارات.
أما مالياً فقد تشهد أحوالك تطور ملموس وخاصة اعتباراً من منتصف الشهر وصولاً للاسبوع الأخير حيث تجتمع الكواكب ببيت المال مما يفعّل الفرص والمكاسب وربما السفر بهدف الحصول على المال.
قد تجد حل نهائي لقضية مالية مرتبطة بشريك او عائلة وربما تحسم وضع علاقة رسمية بحياتك بنهاية هذا الشهر.
إن كوكب المريخ بموقع غير مناسب فقد يجعلك طوال الشهر متقلّب بحالتك النفسية دون أسباب حقيقية مما يتطلب منك الاهتمام بصحتك جيداً ومحاولة التصرف باعتدال بعيداً عن التشاؤم الذي قد ينتابك ببعض الأحيان.
أحلى الأيام:
٧/٨/٢٥/٢٦/٢٧/١٣
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