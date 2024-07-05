توقعات برج الدلو لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الدلو هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الدلو لشهر يوليو 2024

هذا الشهر للمشاغل والأعمال والالتزامات الكثيرة فأنت مطالب بأكثر مما تستطيع، وقد تتزامن الواجبات العائلية مع المهنية، فتضطر لبذل الجهود لتحقيق بعض المشاريع وأحياناً الرد على التحديات بطريقة تتخطى توقعاتك.

الأوضاع ليست سهلة، ولكنها لا تهددك أيضا فالمشتري كوكب الحظ بيرج الجوزاء داعم لك، ولكن عليك استيعاب الظروف وما يحدث.

عطارد ببرج الأسد يفتح نقاشات حول شراكة جديدة أو عمل أو ربما تفاوض على عرض جديد مع شركاء.

قد تجد صعوبة قليلاً بإقناع الآخرين أو تحقيق شروطك؛ مما يشير لبعض التشويش على أعمالك. تحتاج لتكرار المحاولات ولتسوية أمور مع بعض المناكفين؛ مما يجعل التحذيرات ضرورية تجاه أوضاعك الصحية.

فعطارد والزهرة أيضا بمواقع تجعل الاهتمام الصحي ضرورة إضافة للمريخ المتواجد بالثور، فربما منذ تاريخ خمسة/ يوليو تبدأ بمهمة جديدة أو بروتين مهني مختلف أو نظام صحي جديد.

قد تكون الأوضاع والعلاقات العائلية مزعجة بعض الشيء؛ بسبب تأثيرات المريخ فكن حريص على التفاهم وادرس بعض التغييرات الخاصة بوضعك العائلي والمنزلي بحكمة دون اندفاع.

اعتباراً من تاريخ ٢٠، تتحرر من تأثيرات المريخ السلبية وتدخل مرحلة تحمل الكثير من الصخب العاطفي فأنت عرضة للإغراءات والنزوات والمغامرات العاطفية، والتي قد تشير لبعض الخلافات مع الطرف الآخر.

يتزامن اكتمال القمر ببرجك بتاريخ ٢١ مع دخول شمس لمنزلك المقابل؛ مما يشير لقرار مصيري أو اكتمال لفكرة أو وضع يخص شراكة عاطفية أو مهنية بحياتك.

شاهدي أيضاً: برج الدلو والخيانة

شاهدي أيضاً: برج الدلو والحب

شاهدي أيضاً: برج الدلو الرجل