توقعات برج الحوت 2024 من ماغي فرح: تغييرات جذرية

يستقبل برج الحوت العام الجديد بسيل من الهدايا والمفاجآت الجيدة وكذلك الأخبار السعيدة، إليك أهم توقعات ماغي فرح 2024 لبرج الحوت على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.

ربما يعيش مواليد برج الحوت أجواء من النضال والمجابهة، إلا أن باقي الأحداث ستعوض هذا الاستهلاك في الطاقة والمشاعر، كما سيتخلص مواليد برج الحوت من هواجس السنوات الماضية.

برج الحوت 2024 مهنياً

وعن توقعات برج الحوت 2024 تقول ماغي فرح: "يغمرك النصف الأول من العام بقدرات كبيرة وإرادة صلبة للوصول ويغدق عليك بالهدايا والمفاجآت الحلوة تحصل أيضًا على ترقية أو تترأس مركزاً أو تصل إلى غايتك المنشودة بمساعدة المقربين ودعم النافذين وبفضل الثقة التي توحيها للجميع.. كما ستطرأ تغييرات مناسبة من الشهر الأول وتتسارع الخطى نحو تجسيد حلول وحتى لو اضطررت للمجابهة والنضال لمحاصرة أشخاص ينافسونك على بعض المواقع كلما تقدمت من فصلي الربيع والصيف تكتشف جديدًا وتطور نفسك وأعمالك نحو إنجاز تريده كاملًا وتكون معظم أشهر السنة واعدة ومتناغمة مع تطلعاتك. لكن فصل الخريف يتصدى لمسيرتك وتضطر لمضاعفة الجهود للتخفيف من سلبياته".

وأضافت: "تتأقلم مع أوضاع كثيرة مدعوماً من جوبيتور وأورانوس وبلوتون ونبتون طوال السنة كما تشكل الكواكب السريعة طوالع مناسبة لك في معظم فترات السنة خاصة كوكب مارس وهو كوكب المال بالنسبة لك ويلعب دوراً كبيراً في أرباح تحققها".

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وتابعت: "تضطر إلى إجراء تغييرات جذرية مع عوامل الكسوف والخسوف أو ربما الظروف تفرض عليك اتجاهات جديدة خلال هذه السنة التي تحمل انقلابات نحو جديد يظهر بصورة أوضح اعتباراً من تاريخ 26 مايو عندما ينتقل جوبيتور إلى برج الجوزاء، ويواجه بعض مواليد الحوت وضعًا دقيقًا وربما وضعًا سبب لهم الألم لفترات طويلة ويتوصلوا إلى شفاء منه والتخلص من بعض الهواجس الماضية".

واستكملت ماغي فرح توقعاتها قائلة: "كما يأتيك دعم من أصدقاء نافذين تحتاج إليهم في بعض الأحيان خلال انتقالك من موقع إلى موقع آخر تبرز في مجالات مهنية عديدة في النصف الأول من العام، في علم الاتصالات والإعلام والتجارة والترويج والتربية والتوجيه والقيادة والتصوير ثم تتركز اهتماماتك على بعض النشاطات الشخصية وتبرع في مجال البناء والتخطيط والابتكارات المفيدة كما في مجال المال والأعمال والاقتصاد والمحاماة وتبني القضايا العامة كما سيطل بعض مواليد الحوت على منعطف كبير في حياتهم خلال شهر سبتمبر 2024 ويكتشفون أنهم بلغوا فترات التغيير الكبير وتتبدل نظرتهم لبعض القناعات ويتغلبون على القلق. أما الفنانون والمبدعون من مواليد الحوت فيجدون أمامهم فرصاً كثيرة لإظهار كفاءتهم ويحصلون على الجوائز والتقديرات الكبيرة لإنجازاتهم ويخرجون بإنتاج يلاقي الترحيب كما يحققون مشاريع خلال سفر محتمل وواعد".

توقعات برج الحوت 2024 عاطفياً

وعن التوقعات العاطفية قالت: "تغزو القلوب وتقبل على مغامرات كثيرة إذا كنت غير مرتبط وتلتقي مع وجوه كثيرة تلفتك وتعقد صداقات متميزة ومتنوعة قد يحدث ما لم تتوقعه وتتبدل نظرتك لبعض العلاقات لكن وجود ساتورن في برجك يشوش على هذه الناحية من حياتك ويجعلك ميالاً أكثر إلى عقلنة العلاقة يجذبك الذكاء وسرعة البديهة وتبادل الأفكار مع من يفهمك بحديثه وحضوره وفلسفته".

وأضافت: "يميل قلبك إلى أحد المعلمين أو المفكرين أو الأدباء أو الفنانين كأن الكلمة تستقطبك في الوقت هذا ويميل قلبك إلى من يعلق أهمية كبرى على المبادئ والقيم العائلية، يحمل شهر مارس لقاءً مهمًا في حياتك ويحول المسار قليلًا ثم تعقد في شهر مايو مواعيد مهمة وتفكر في الانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتك تتبدل أولوياتك في فصل الصيف وتكون روابط متينة. تحاط مع المحبين ويطرأ تغيير مهم في شهر أكتوبر يؤثر على وضعك العاطفي ويقلب الموازين".

وتابعت: "تساعد أحد مواليد السرطان في قضية شخصية وتصبح العلاقة بينكما جيدة يهتم بك أحد مواليد الجدي وتنشأ صداقة مهمة بينكما وربما تنتهي لارتباط أو زواج أما علاقتك مع الحمل فتصطدم بشؤون مالية أو مشاجرة كبيرة تهتم بأحد مواليد العذراء في النصف الثاني من العام يستفزك أحد مواليد القوس وتسعى لتبرهن له عن تفوقك وعدم مبالاتك إذا شعرت أنه يعتمد المناورة معك يكون بينك وبين العقرب قصة حب عميقة".

برج الحوت 2024 صحياً

وعلى الصعيد الصحي قالت ماغي فرح: "تتمتع بحيوية كبيرة وربما تصل إذا كنت مريضاً لفترة شفاء. حاذر من الفترة الواقعة بين أواخر شهر مايو ومنتصف شهر أغسطس من بعض الإرهاق أو التراجع الصحي والمعنوي. ربما تُقدم على عملية جراحية في فصل الصيف أو تتلقى علاجاً مفيداً".

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