4 أعمال تنتظرها ميمي جمال.. تعرف عليهم

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ميمي جمال في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد وفيها إيه يعني، التي تظهر من خلاله بشخصية والدة غادة عادل، وتجسد ميمي شخصية والدة غادة عادل والتي تمر حياتها بالعديد من الأزمات.

وتستعد ميمي جمال أيضًا للمشاركة في السباق الرمضاني القادم بالجزء الثاني من مسلسل «العتاولة» الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة.

وتشارك ميمي جمال في الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

وتنتظر عرض فيلم الفستان الأبيض، بطولة ياسمين رئيس وتأليف وإخراج جيلان عوف، ويشارك فيه كل من أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي وآخرين، وايضا عُرض لها مؤخرًا فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، تأليف دعاء عبد الوهاب وإخراج أحمد صالح، وشارك في العمل هنادي مهنا، إسراء رخا، سيد رجب وآخرين.

اخر اعمال ميمي جمال

وكان اخر اعمال ميمي جمال هو مسلسل «وبقينا اتنين»، المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين.

وايضا مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ومسلسل سر إلهي، بطولة روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في العمل مي سليم، محمد ثروت، رنا رئيس، أحمد مجدي، مراد مكرم، محمود حجازي، نهى عابدين، أحمد سلامة، وآخرين.

وايضا مسلسل «العتاولة» الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وصلاح عبد الله وهدى الأتربي ومحمد التاجي وفريدة سيف النصر ونهى عابدين وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال ومحمود شكري، وإخراج أحمد خالد موسى.