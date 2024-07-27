مراد فكرى صادق: والدي يتمتع بصحة جيدة ولديه عرض مسرحي الأيام القادمة (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر خلال الساعات الأخيرة إسم الفنان القدير فكرى صادق وذلك بعد تصدر أنباء عن تعرضه لوعكة صحية وهذا سبب غيابه عن التمثيل والفن، تواصل دوت الخليج الفني مع نجله الفنان مراد فكرى صادق ليطمئن على الحالة الصحية له.

و رد مراد فكرى صادق “ والدي بخير ويتمتع بصحة جيدة وما يتداول من شائعات غير صحيح ووالدي بالقاهرة وليس بإسكندرية”

و أردف حديثه “ ولديه عرض مسرحي بعد ٣ أيام في مسرح جلال الشرقاوي، وجميعًا بخير وصحة "

مراد فكرى صادق و فكرى صادق

و استاء من تداول الشائعات عن وفاة الفنانين أو إصابته بمرض أو انفصالهم.

آخر أعمال مراد فكرى صادق

من جانب آخر شارك الفنان مراد فكرى صادق فى العديد من الأعمال في السباق الرمضاني أبرزهم مسلسل “ حق عرب" وغيرهم.