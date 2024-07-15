مصادفة غريبة: ليلى عبداللطيف تحبس الأنفاس بتحقق توقعاتها في بداية 2024

في مصادفة غريبة، شهد العالم حدثين توافقا مع توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024، وهو ما أثار الجدل وسط مخاوف من باقي توقعاتها للعام الجديد والتي تباينت ما بين توقعات للمشاهير وأخرى للعالم.

ومن الأحداث التي وافقت توقعات ليلى عبداللطيف هو خسارة إيلون ماسك، وزلزال اليابان المدمر والذي توقعتها خبيرة الفلك ضمن توقعات 2024 التي أحدثت بها ضجة وأثارت القلق والمخاوف.

توقعات ليلى عبداللطيف 2024

ومن بين توقعاتها للعام الجديد قالت ليلى عبداللطيف: "هناك عدد من الدول سوف تتعرض لكوارث طبيعية تهز العالم، من بينها سريلانكا واليابان وجزيرة مالطا، خلال الأشهر الأولى من العام الجديد" ليتصادف بعدها وقوع زلزال اليابان المدمر.

أما التوقع الثاني فكانت خبيرة الفلك توقعت بتعرض إيلون ماسك لأزمة اقتصادية كبيرة، ليُعلن اليوم خسارة الملياردير الشهير أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 71%، مما كانت عليه حين قام بشرائها في نهاية عام 2022.

ومن بين توقعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد كانت توقعاتها للأبراج ومن بينها على سبيل المثال برج الميزان حيث قالت: "هذا العام سيخلق عوائق لكنه لن يسبب ضرراً العمل الجاد والتفاني، وخاصة العمل الصادق، سيؤتي ثماره وسوف يتعاون المسؤولون الأعلى سوف تكون ناجحاً في العمل. سيتم تكبد الكثير من النفقات لزيادة فائدة الأراضي وآلات المباني وما إلى ذلك ويمكن الحصول على ممتلكات الأجداد كالورثة (Heirs). سيتم استلام الأموال المعلقة. ستكون هناك رغبة في الترقية والتنقل في الوظيفة سوف تكون ناجحا في التعليم العالي".

أما عن برج الأسد فقالت: "هذا العام سيجلب النمو في الأعمال التجارية. يمكن البدء بمشاريع جديدة، ستكون هناك فوائد سياسية. هناك فرص للحصول على احترام خاص. يجب الحفاظ على الانسجام في الشراكة، هناك فرص لإنجاز العمل المطلوب من خلال النقل، وسيكون الهيكل الاقتصادي قويا سيكون هناك ربح من سوق الأوراق المالية والترويج في مكان العمل. ستكون هناك بعض العقبات في مجال التعليم والعمل، ولكن في النهاية سوف تحصل على النجاح".

كما جاء في توقعاتها لبرج الحمل: "ستكون هناك تغييرات في العمل، سيكون هناك صعود وهبوط بعد شهر مايو، ستكون هناك فوائد مرغوبة، وسيكون هناك نقل وترقية في المكان المطلوب في الوظيفة. سوف يزيد الدخل من العمل الخاص. سوف تحصل على الدعم من كبار السن". أما برج الجدي فقالت عنه: "هذا العام سيكون تقدمياً. الشركات المرتبطة بوسائل الاتصال ستحقق أرباحاً لتوسيع أو إنشاء صناعة ما، يجب أن يتجاوز الإنفاق الحد الأقصى، قد تكون هناك رحلة إلى الخارج هذا العام سوف تتوسع الأعمال قد يكون نقلك بعيداً عن المنزل سيكون هناك إنفاق على العناصر الكمالية في المنزل. سيتم حل النزاعات القديمة. يمكن شراء العقارات".

وعن تصادف توقعاتها في الحقيقة تقول ليلى عبد اللطيف في حوار سابق لها: "أنا أكبر فتاة في عائلتي، توفي والدي عن عمر ناهز 47 عاماً وأنا في الثامنة من عمري، لا أتذكر عنه أشياء كثيرة، لكني أذكر بوضوح أن بيتنا في بيروت كان مليئاً بالمصلين منذ أن كان والدي يصلي في المسجد الحرام، كان والدي يشعر بالأشياء قبل حدوثها، لكنه لم يكن يوافق أبداً على كشف السر لأحد أو التنبؤ بمستقبل أحد، ولا تزال أمي تقول إنه كان يسمع خطوات جدي (والد أمي) قبل أن يصل إلى منزلنا ليلاً، ثم نجده يأتي لاحقاً (بشكل غير متوقع)، أعتقد أن المعجزات ذهبت مع أيام الأنبياء، لكن والدي كان لديه القدرة على شفاء الناس".

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