توقعات برج العذراء 2024 من ماغي فرح: سنة المفاجآت والأحداث السارة

تعرفي معنا في السطور القادمة على أهم توقعات ماغي فرح لعام 2024 لبرج العذراء، وكيف سيعيش مواليد البرج عامهم الجديد على مستويات الصحة والعمل والمستوى العاطفي.

توقعت ماغي فرح أن يكون لبرج العذراء حظاً وفيراً من المعرفة والمكاسب العاطفية والمالية، كما كشفت ماغي فرح عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام تحذيراتها على مستوى الصحة.

برج العذراء 2024 مهنياً

وعن توقعات برج العذراء 2024 قالت ماغي فرح: "تبدأ العام 2024 مع أشهر واعدة جداً وتسطر نجاحاً منقطع بين شهري يناير وفبراير وإذا تعثرت الأمور في شهر مارس فتعلمك درسًا حتى تتفادى في وقت لاحق كل العقبات.. تناضل وتسعى ولا تقف مكتفيًا بالانتظار.. يأتي نجاحك بالإصرار في شهر أبريل وتشهد على كسوف يؤثر عليك وينقلك إلى مرحلة جديدة ترتسم في الأشهر القادمة. تبقى أوضاعك مدعومة من كوكب جوبيتور حتى أواخر شهر مايو الذي تجتمع فيه الكواكب في برج الثور ويعد بنجاح مهني ويحمل لك الأفراح والمفاجآت الجميلة".

وأضافت ماغي فرح: "يعتبر شهر مايو مفترق طريق في حياتك ويشير إلى أحداث عالمية إنما بالنسبة لك سيكون شهرًا جيدًا.. يحالفك الحظ حتى تجيد رغبة ما حتى ولو شعرت ببعض البلبلة في شهر يونيو كما في شهر أغسطس.. يخشى من بعض التردد ثم يفتح المجال أمام رد حق أو كشف حقيقة في شهر سبتمبر يبدو أيضاً شهر أكتوبر واعدًا جدًا للتسويات والمشاريع.. فيبدأ العام 2024 مع زوال الأجواء إلى الأفضل وتتقدم في خطى ثابتة وتحقق ما ترغب به. يطرأ في النصف الأول من العام حدث غير متوقع يفتح أمامك أبوابًا جديدة وتتوفر لك فرصًا تضعك أمام خيار للتغيير يُربكك قليلًا. لكن تكتشف محاسنه بعد أسابيع وإذا طُلب منك الصبر بين شهري أبريل ويونيو بسبب تعثر بعض المشاريع أو المعوقات فتستقيم الأمور لاحقًا وتأخذ قرار في التوجه إلى جديد وتشعر في شهر أغسطس أنك أكثر سيطرة على الأوضاع رغم معاكسة جوبيتور".

وتابعت: "يكون لديك الكثير من التقلبات وربما تنقشع السماء إذا شعرت بالضيق في شهر نوفمبر الذي تفرح بانتقالك خلاله إلى وضع جديد وخيارات ربما تكون مصيرية للبعض. يساعدك كوكب فينوس ابتداءً من شهر يوليو على القيام بعمليات مالية واستثمارية وعقارية ناجحة. يكون لديك نتائج جيدة جدًا في كل جهد تقوم به. ربما يضع سارتورن بعض العلاقات على المحك ويفاجئك بتصرفات بعض المقربين أو الشركاء بحسب توقعات ماغي فرح 2024. يؤمن لك جوبيتور ترقية أو مكافأة أو اعتراف بمهاراتك.

بعض مواليد العذراء يسافرون ابتداءً من أوائل شهر مايو أو يبدأون بدراسة مختلفة أو يخططون لجديد أو يتعمقون بفلسفة أو فكرة أو بعقيدة تهتم في العام 2024 في مجالات تبرع فيها خاصًة في عالم الجمال والأزياء والمجوهرات والبورصة والعقارات وعالم السفر والمؤسسات التربوية والعلمية والثقافية كما الشركات الأجنبية والاستثمار فيها".

توقعات برج العذراء 2024 عاطفياً

أما على مستوى توقعات برج العذراء العاطفية فقالت ماغي فرح: "تعقد علاقات صداقة أو حب جديد وإذا مررت ببعض الإشكالات العاطفية في بداية العام فيحمل لك شهر يونيو حلولًا وتقارب وزوال في الالتباسات. يبشر فصل الصيف في جديد. أما الأشهر الأكثر وعدًا على الصعيد الشخصي والعاطفي فتقع في شهر أكتوبر. لديك الكثير من العلاقات الاجتماعية الواعدة الحافلة بالتواصل مع جهات فاعلة جديدة ووجوه توحي لك في الأمان.. تبدأ العام الجديد مع شهرين من الجاذبية القصوى ولا يقاومك أحد. يحمل لك وجود فينوس في العقرب في سبتمبر لقاءً مهمًا أو تسوية أو حسم".

وأضافت: "من الممكن أيضًا أن تقع في الغرام وتعيش أحلام وأحاسيس استثنائية يستعيد المرتبط الأيام الحلوة الأولى والتقارب والود خاصة أمام حدث عائلي يطرأ ويؤدي إلى مصالحة البعض وتقارب أكثر من البعض الآخر، تشكل ثنائي جيداً مع أحد مواليد الثور ولقاء مهم مع أحد مواليد الجدي وربما يجذبك أحد مواليد العقرب إذا خفق قلبك تجاه أحد مواليد الدلو فلأمور تتعقد مع مرور الأيام. قد تعقد أيضًا علاقة سرية مع أحد مواليد الجوزاء".

توقعات برج العذراء 2024 صحياً

وعن توقعات برج العذراء 2024 الصحية قالت ماغي فرح: "تمر بفترات من الكآبة والتعب وتعود لتصبح متفائلًا لاحقًا. لا تترك الحزن يسيطر عليك بين شهري أبريل ويوليو. يكون لديك في الوقت هذا طالع دقيق مع برجك لذا عليك الإنتباه من مشاكل الأمعاء والقلب والصدر. راقب أوضاع الجلد وحافظ على جماله ورونقه وانتبه من شراهة ترهق الكبد".

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