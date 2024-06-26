دعاء في بداية اليوم يحفظ الإنسان من وساوس الشيطان ويجعله في معية الله

ذكر الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، دعاء مهما في بداية اليوم؛ يحفظ الإنسان، بفضل من الله، من وساوس الشيطان ويجعله في معية الله".





وقال إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، أمس الثلاثاء، الدعاء هو: "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وعلى صعيد آخر، شدد إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا ونهي عن التشاؤم، مشيرًا إلى أن الشخص المتشاؤم أو المكتئب يخالف سيدنا النبي.

وأضاف: "تلاقى واحد يقولك أنا متشاؤم وشوفت فلان النهارده، أو متشائم من رقم 7، تلاقي أمور غريبة وعجيبة كلها تخالف ما نهى عنه سيدنا النبي حين قال (لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الحسن).

وتابع الدكتور مصطفى عبد السلام: "يقول الشخص لن أقوم بزيارة فلان المريض حتى لا تنقل العدوى لي، وكان العرب في الجاهلية، لديه طائر يحجزه ولو قرر فى أمر زواج أو أي أمر من الأمور كان يخرج الطائر، وإذا طار جهة اليمين يقول هذا فال حسن، لو طار ناحية اليسار يتشائم من هذا الأمر".