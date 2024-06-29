ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا وسط غزة إلى 4 شهداء

جدة - نرمين السيد - أعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا وسط مدينة غزة إلى 4 شهداء و10 مصابين.





أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، باستشهاد طفلين وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة غزة.

أعلن دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال، رصد إطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي وإصبع الجليل ووقوع أضرار في أحد المباني، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن شهود عيان، قالوا في وقت سابق من اليوم، إن مروحية عسكرية إسرائيلية هبطت في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة لنقل جنود مصابين من غزة.