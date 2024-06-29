لقاء سويدان لـ دوت الخليج الفني: لا توجد وصفة ثابتة للزواج..وهذا موقفي من السينما (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - جالي تقلصات شديدة في القولون ونقلوني المستشفى

الناس بتبص للست المطلقة بنظرة مختلفة جدًا

مفيش حاجة اسمها وصفة ثابتة لكل العلاقات

لا يهمني حجم الدور بقدر درجة تأثيره وأهميته

كان بداية المشوار الفني لـ لقاء سويدان منذ صغرها فشاركت في "هو وهى" بجانب أحمد زكي وسعاد حسني، وبدأت تظهر وتلمع أكثر فهى متعددة المواهب فبجانب التمثيل عملت في المسلسلات الخاصة بالأطفال، كما إنها شاركت في أوبريت مصر إرادة لإحتفالات أكتوبر برفقة تامر حسني وعلي الحجار، وطرحت ألبوم لها بعنوان "فرحة حياتي" ومؤخرًا أصبحت تقدم برامج تلفزيونية، ويعرض الآن لها مسلسل "الوصفة السحرية" وحقق المسلسل نجاح كبير جدًا.



ألتقي دوت الخليج الفني مع الفنانة لقاء سويدان لتكشف له عن سبب تحمسها لشخصية "هانيا" في الوصفة السحرية وموقفها من السينما



وإليكم نص الحوار:

في البداية..ألف سلامة عليكي.. حديثنا عن سبب هذه الوعكة الصحية ؟



أثناء تصويري لـ برنامج "لقاء ع الهواء" الذي أقوم بتقديمه، شعرت بتقلصات شديدة جدًا في القولون ولم استطيع استكمال الحلقة، أتت الإسعاف وتم نقلي إلى المستشفى وتشخصت حالتي بإلتهاب شديد في القولون، وأشياء أخرى في الأمعاء أقوم بإجراء فحوصات لها، وإن شاء الله خير.

على ذكر برنامج لقاء ع الهواء، ما الذي جذبك لأخذ خطوة التقديم التلفزيوني ؟



لم تكن المرة الأولى لي للتقديم التلفزيوني فسبق وقدمت برنامج "لقاء مع " العام الماضي عبر قناة الشمس أيضًا وكانت منتج خاص، كما قمت بتقديم العديد من المهرجانات منها الإسكندرية السينمائي 4 مرات، والمهرجان القومي للمسرح 3 مرات كما قمت بتقديم عدة فاعليات لـ المسرح القومي، ففكرة التقديم التلفزيوني ليست جديدة بالنسبة لي وأنا أوُدها وأرى نفسي بها دائمًا والناس أيضًا، وعند تقديمي لمسلسل "عادل إمام " صاحب السعادة قدمت به دور مذيعة وهذا المسلسل نجح في الشارع المصري نجاح كبير، ولم أرى أنه بعيد عن الطبيعي الذي أقوم بعمله.

تجربة التقديم التلفزيوني مختلفة عن التمثيل..فما الصعوبات التي واجهتك بها ؟

لم أجد صعوبات بها، الأهم هو امتلاكك لموهبة الحضور، وإذا كان البرنامج على الهواء فلا بد من الإرتجال والاسترسال، وكل هذا تعلمته من المسرح، لأنني بدأت مسرح من عُمر 9 سنوات، وممارستي للمسرح حتى الآن 30 عام، ومادة الأرتجال درستها في فنون مسرحية، فالموضوع بالنسبة لي ليس صعب بل بالعكس أحب مجال التقديم التلفزيوني.



مبروك نجاح مسلسل "الوصفة السحرية"..ما الذي حمسك لتقديم شخصية "هانيا"؟

شخصية "هانيا " شخصية مختلفة، حبتها لأنني لم يسبق لي تقديمها من قبل، طريقة اللبس والميك أب والشعر لم يسبق لي الظهور هكذا من قبل، وطريقة التفكير، وأيضًا كتابة المسلسل، مسلسل الوصفة السحرية مكتوب حلو أوي لايت كوميدي عن العلاقات وكيفية النظر لهذه العلاقات بشكل جيد ومختلف، وعرض المسلسل نماذج مختلفة للعلاقات سواء للحب أو الأخوه، وميزة شخصية "هانيا" إن لديها أكثر من خط علاقتها بابنتها وعلاقتها بشقيقها وعلاقتها بالشخص الذي تقع في حبه، وعلاقتها بالآخرين ونظرتهم للست المطلقة، وهذا الشئ حبيته أوى لأن الناس تنظر للمرأة المطلقة بنظرة متخلفة جدًا، وفكرة تقبل الأبناء لتجربة زواجها مرة أخرى بعد والدهم، ونظرة الأخ والعائلة أيضًا، كل هذه العوامل جذبتني لشخصية "هانيا " ودي حاجات متميزة بيها شخصية هانيا في المسلسل.



مسلسل الوصفة السحرية يعطي نصائح للشباب المقبل على الزواج..فما أهم نصائحك لهم ؟

أهم نصيحة بالنسبة لي أن يكون الأشخاص على طبيعتهم، ولا يكون هناك كذب أثناء فترة الخطوبة لأن بعد الزواج كل شئ سيكون واضح فلا يصح أن تحرص المرأة على جعل نفسها جميلة باللبس والميك أب طول الوقت وبعد الزواج تكون شخص أخر فلا بد من تقبل العيوب من قبل الطرفين سواء تعب أو شكل أو عصيبة، ولا يقوم أي طرف بإخفاء شئ عن الطرف الآخر لأن سيكون هناك صدمة بنهاية المطاف والموضوع سيكون صعب إذا كان هناك أطفال عند أخذ قرار الانفصال، وأرى أن الصراحة في فترة الخطوبة مهمة، رغم أن في النهاية لا توجد وصفة ثابتة لكل العلاقات لا زواج ولا صداقة لأن كل شخص يختلف عن الآخر بطباعه وبتربيته لأنها هامة جدًا في التأثير على البنت والولد.



تنتظرين طرح مسلسل حرب الجبالي..ما طبيعة شخصيتك به ؟



منتظرة جدًا طرح مسلسل حرب الجبالي، لأن الحمد لله أقدم به شخصية مختلفة، شخصية أمرأة بلدي تسعى للمشاكل والحوارات دائمًا، أحببت هذه الشخصية جدًا وبذلت بها مجهود كويس، واتمنى طرحها قريبًا إن شاء الله.

متى توقيت عرض مسلسل حرب الجبالي؟



نحن كممثلين لم تكن لدينا أي علاقة بتوقيت طرح المسلسل، لأننا نتفاجئ بعد ذلك هل تم عرضه أم لا، وهو تم الانتهاء منه منذ عام ف اتمنى طرحه قريبًا.



آخر تجربة سينمائية لكي كانت "خليك في حالك " عام 2007..فهل تودين تكرار هذه التجربة مرة أخرى؟



كانت أولى تجاربي في السينما وكانت لذيذة ومختلفة، وبالفعل أُود تكرارها، لكن عندما يعرض علي دور مناسب، لأنني في الفيديو والمسرح محققة مكانة كبيرة وكويسة فلازم عند عرض علي شئ للسينما يكون بنفس النظام ولا يهمني حجم الدور بقدر اهتمامي بأن يكون دور مؤثر وله أهمية.