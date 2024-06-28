بسبب الحر.. 5 خطوات تخلصك من الأرق خلال ساعات الليل

جدة - نرمين السيد - بالتزامن مع ارتفاع درجة حرارة الطقس والرطوبة العالية، يعاني الكثير من الأرق وعدم القدرة على النوم خلال ساعات الليل الحارة، مما يؤثر سلبا على قدرة الفرد ونشاطه ومستوى تركيزه في اليوم التالي.





وقدم الخبراء عدد من النصائح التي تساعد في التخلص على مشكلة الأرق الشديد، والقدرة على النوم بشكل متواصل، للتأثير إيجابيا على طاقة الجسم ومستوى التركيز والانتباه.

ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها للتغلب على الموجة الحارة، والقدرة على النوم بسهولة:

-ارتداء الملابس المناسبة:

ينصح الخبراء بالاستعانة بملابس النوم المناسبة أي المصنوعة من القطن والفضفاضة، لتجنب زيادة الشعور بحرارة الجسم، والقدرة على النوم دون الشعور بالعرق أو ارتفاع حرارة الجسم.

-استخدام وسائل التبريد:

يمكن الاستعانة بوسائل التبريد المناسبة سواء المروحة الكهربائية أو التكييف، لبقاء الغرفة باردة طوال الليل.

-وضع الملاءات في الفريزر:

في حاجة الشعور بالحرارة، يمكن إضافة الملاءات وأكياس "المخدات" في الفريزر وفرشها قبل النوم لتبريد الجسم، والتمكن من استمرار تدفق الدورة الدموية بالجسم.

كما ينصح بشراء الملاءات المناسبة للبشرة، المصنوعة من المواد الرقيقة والقابلة للتنفس، لذا يجب اختيار الأنسجة التي تسمح بمرور الهواء.

-غلق الستائر في ساعات النهار:

يساعد غلق الستائر خلال ساعات النهار، في منع دخول شعة الشمس للغرفة وبالتالي يتم منع تسخين الغرفة أثناء فترة النهار.

-الاستحمام بالماء البارد:

يساعد الاستحمام بالماء البارد قبل النوم، في تبريد الجسم وخفض درجة حرارته، لذا يشجع الفرد على الاستمرار في النوم والتخلص من الأرق.