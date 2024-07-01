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جدة - نرمين السيد - الشيخ عويضة عثمان
التأمين الصحي
وأوضح عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأحد: "التأمين الصحي مبنى على فكرة التكافل الاجتماعي فى الإسلام، الذى أسست على التعاون فى كل الأمور ومنها دفع الظلم ودفع الحوائج".
وأضاف: "المؤسسات تطبق التأمين الصحى، وكذلك التأمين الاجتماعى المعروف بالمعاش هو تكافل، وهو اقتطاع مبالغ إما متساوية أو متفاوتة، ولكن في الأول والآخر إنه لا يكون فينا مريض ويحتاج إلى علاج ولا نجده، المشاركة فى التأمين الصحى له أجر عند الله ما دامت النية صحت إنك تكون بتشارك فى مساعدة الغير، وتحقيق المنفعة العامة".
وتابع: "البعض يتحايل بانتفاع الآخرين من التأمين، فهذا لا يصح، لأن هناك عقد ومن بنوده تحديد من ينتفع به، سواء الشخص أو أسرته، وبالتالى أى أحد منتفع بدون أدنى شك حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي والاستفادة منه للغير؟.. أمين الفتوى يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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