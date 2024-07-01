ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي والاستفادة منه للغير؟.. أمين الفتوى يرد

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عويضة عثمان، على سؤال حول: "ما حكم الانتفاع بالتأمين الصحي والاستفادة منه للغير؟".





التأمين الصحي

وأوضح عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الأحد: "التأمين الصحي مبنى على فكرة التكافل الاجتماعي فى الإسلام، الذى أسست على التعاون فى كل الأمور ومنها دفع الظلم ودفع الحوائج".

وأضاف: "المؤسسات تطبق التأمين الصحى، وكذلك التأمين الاجتماعى المعروف بالمعاش هو تكافل، وهو اقتطاع مبالغ إما متساوية أو متفاوتة، ولكن في الأول والآخر إنه لا يكون فينا مريض ويحتاج إلى علاج ولا نجده، المشاركة فى التأمين الصحى له أجر عند الله ما دامت النية صحت إنك تكون بتشارك فى مساعدة الغير، وتحقيق المنفعة العامة".

وتابع: "البعض يتحايل بانتفاع الآخرين من التأمين، فهذا لا يصح، لأن هناك عقد ومن بنوده تحديد من ينتفع به، سواء الشخص أو أسرته، وبالتالى أى أحد منتفع بدون أدنى شك حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.