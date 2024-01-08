وزارة الحج والعمرة: عدد المعتمرين عام 2023 بلغ رقما قياسيا تاريخيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم الاثنين، أن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر.

وأوضحت الوزارة أنه "بفضل التسهيلات غير المسبوقة، وتكامل الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة، أعداد المعتمرين من خارج المملكة تسجّل ارتفاع تاريخي ورقم قياسي لهذا الموسم، حسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة".

هذا وقال وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة: "أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 ملايين و550 ألف وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".



وأردف الربيعة: "إن النسخة الحالية من المؤتمر تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة"، مشيرا إلى اتفاقيات الحج مع كل دولة من الدول المشاركة".

أوضح أن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام، مقارنة مع 20 شركة بالعام الماضي.

واستطرد قائلا: "تسهيلا للحجاج قبل وصولهم إلى المملكة عملنا بالشراكة مع وزارة الداخلية على تطبيق مبادرة طريق مكة التي استفاد منها حتى اليوم 617 ألف حاج من 8 دول".

وأضاف: "من باب التواصل المباشر ومعرفة فرص التطوير، نفذنا خلال العام الماضي 13 زيارة دولية بتوجيه وتمكين من القيادة الرشيدة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية".

وأردف: "في رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة لدينا مشاريع تطويرية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة..قفزة نوعية في عدد الوجهات القادمة إلى مدينتي جدة والمدينة من 164 وجهة مباشرة إلى 216 وجهة مباشرة بنسبة زيادة 32% عن العام السابق".

واستطرد: "يسرني الإعلان عن إطلاق مركز التوعية لضيوف الرحمن بالتعاون من الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن".