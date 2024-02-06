انت الأن تتابع خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الشركة الوطنية وكيفية السداد عبر تطبيق الراجحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الشركة الوطنية بتوفير خدمات عديدة للمواطنين بالمملكة حيث تسعى إلى توفير الوقت والمجهود على المستفيدين من خلال توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه بشكل إلكتروني في خطوات معدودة من دون الحاجة إلى الذهاب لزيارة مقر الشركة، كما وفرت الشركة العديد من طرق تسديد المستحقات الخاصة بفواتير المستهلكين والتي من أهمها تسديد القيمة المستحقة عن طريق تطبيق الراجحي والتي سوف نتعرف على كيفيتها من خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

من الضروري متابعة فواتير الاستهلاك لكي يتم تسديدها في الموعد المحدد لها لذلك أتاحت الشركة الوطنية السعودية للمياه خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وتنفيذ بعض الخطوات الإلكترونية التي تتمثل في النقاط الآتية:

التوجه إلى الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لشركة المياه الوطنية.

على المستخدم أن يقوم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول وتدوين كافة تفاصيل بيانات الدخول والتي من أهمها اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

سوف يتم إرسال رمز تحقق إلى هاتف المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص به يتم الضغط على الرمز.

ثم تدوين رمز التحقق وبعد ذلك الولوج إلى تبويب الخدمات.

ثم يتم النقر على خيار فاتورة المياه و النقر على تبويب إظهار كشف حساب.

تدوين بعض المعلومات ثم النقر على خيار استعلام.

سوف تظهر للمستخدم جميع التفاصيل التي تتعلق بفاتورة المياه مثل القيمة المستحقة وتاريخ التسديد وما إلى ذلك.

خطوات تسديد الفاتورة من خلال تطبيق الراجحي

أحد طرق تسديد فاتورة المياه التي وفرتها الشركة الوطنية للمياه هي طريقة التسديد من خلال تطبيق الراجحي والتي يمكن تطبيقها من خلال الخطوات الآتية: