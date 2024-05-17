نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمية الإمام تركي تزيل خلايا النحل العشوائية والمناحل غير المصرح لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، عن البدء في إزالة خلايا النحل العشوائية والمناحل غير المصرح بوجودها داخل نطاق المحمية ابتداءً من يوم السبت الأول من يونيو 2024م، الموافق 24 ذو القعدة 1445هـ، تنفيذًا لشروط وأحكام تربية النحل في المحمية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين.

وكان مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية، اعتمد في شهر أبريل الماضي العديد من الضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة البشرية داخل النطاق الجغرافي للمحمية شملت ضوابط تنظيم تربية النحل، في إطار جهود الهيئة للحفاظ على استدامة البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي في المحمية.

وتحرص هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على دعم وتأهيل النحالين من أبناء المجتمـع المحلي، بعد حصولهم على الموافقات والتصاريح اللازمة، انطلاقًا من الأهمية الاقتصادية والتراثية لنشاط إنتاج العسل في المحمية، والأثر البيئي الإيجابي لتربية النحل، وما ينتج عنه من تلقيح للأزهار والإسهام في ازدهار الغطاء النباتي وصون الحياة الفطرية