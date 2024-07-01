نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء موسم الغبيرة في السعودية: توقعات وفوائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد السعودي، عن موعد بدء موسم الغبيرة في المملكة العربية السعودية، والذي يصاحبه مواجهة عدد من المناطق الرياح الموسمية خلال فصل الصيف نتيجة الفوارق الجوية.

موسم الغبيرة قد بدأ فعليًا منذ 22 يونيو 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 60 يومًا.

تعريف موسم الغبيرة

وفقًا للأرصاد السعودية، يتميز موسم الغبيرة بتقلب جوي يتمثل في غبار عالق في الجو، ويستمر تأثيره على مناطق محددة لمدة تصل إلى شهرين.

فوائد موسم الغبيرة

تحدث الزعاق عن فوائد موسم الغبيرة للمملكة:

- تسميد الأرض: يساعد الغبار المحمول على تحسين خصوبة التربة.

- تخفيف حدة الحرارة: الرياح الشمالية والغربية المحملة بالغبار والأتربة تساهم في خفض درجات الحرارة، حيث تتعامد الشمس على المسطحات المائية، مما يسبب هبوب هذه الرياح.

تسمية موسم الغبيرة

يعود تسمية موسم الغبيرة إلى السكان المحليين في المناطق المتأثرة به، وخاصة في السواحل الجنوبية الغربية للمملكة، الذين يعيشون معه منذ عقود.

حالة الطقس خلال موسم الغبيرة

حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس المتوقعة اليوم، والتي تشمل:

- أمطار رعدية: تتراوح بين المتوسطة إلى الغزيرة.

- جريان السيول: قد يحدث نتيجة للأمطار الغزيرة.

- زخات البرد: متوقعة على أجزاء من منطقة عسير والأجزاء الساحلية من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقتي الجوف والحدود الشمالية، مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

فصل الصيف في الرياض

بدأ فصل الصيف في منطقة الرياض في شهر يونيو الماضي ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل، مع درجات حرارة تتراوح بين 35 إلى 45 درجة مئوية.

موسم الغبيرة في الرياض قد بدأ بنهاية شهر يونيو ويستمر لمدة 60 يومًا حتى أغسطس 2024.