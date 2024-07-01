نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وجاء في بيان الوزارة: "في نحو الساعة 15:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف: "قامت وسائل الدفاع الجوي بإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".

تستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.