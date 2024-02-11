أحمد جودة - القاهرة - وزارة الخارجية السعودية: يمكن الاستعلام عن تأشيرة الدخول برقم الجواز

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إمكانية الإستعلام عن تأشيرة الدخول باستخدام رقم الطلب من خلال منصة التأشيرات، وتوفر الوزارة هذه المنصة الإلكترونية كخدمة مساعدة للوافدين من مختلف دول العالم، كما تتيح الوزارة أيضا خدمة الحصول على تأشيرة زيارة شخصية للمقيمين في المملكة لزيارة أقربائهم من الدرجة الأولى مثل الزوج والأبناء.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب

يتميز هذا الموقع بالقدرة على الاستعلام عن تفاصيل التأشيرة وتاريخ صدورها عن طريق رقم الطلب، وذلك من خلال سلسلة من الخطوات:

سجل الدخول على صفحة التأشيرات.

انقر على خانة المخصصة للإستعلام.

حدد نوع الاستعلام من الخانة التي أمامك.

اختر طلب تأشيرة.

اكتب رقم الطلب.

أدخل الرقم المتعلق بجواز السفر الخاص بحامل التأشيرة.

أدخل رمز التفعيل.

انقر على الاستعلام.

إذا لم تكن هناك تأشيرة صادرة ستتلقى إشعارا يظهر فيها مربع باللون الأحمر.

كيف يمكننا الاستعلام عن التأشيرة إذا لم نتذكر رقم الطلب؟

في حالة عدم تذكرك لرقم الطلب لا يمكنك الاستعلام عن التأشيرة بواسطة رقم الطلب ولكن بإمكانك الحصول على التأشيرة دون رقم الطلب من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

سجل دخول على منصة التأشيرات.

اضغط على خانة الأفراد.

اختر خانة أخرى.

اضغط على خدمات الشهادات الصحية.

اختر من أسفل الصفحة الاستعلام عن طلب.

أدخل رقم الجواز.

حدد جنسية التي تخص مالك التأشيرة.

اختر نوع التأشيرة.

أدخل رمز التفعيل الذي يوجد في الصورة.

سوف يظهر لك جميع البيانات المتعلقة برقم الطلب.

العودة إلى الصفحة الرئيسية ومن ثم استخدام خدمة الاستعلام.

إدخال رقم الجواز السفر مع رقم الطلب.

كيفية البحث عن إصدار تأشيرة من القنصلية السعودية باستخدام رقم جواز السفر

يمكنك الاستعلام عن إصدار التأشيرة من خلال رقم جواز السفر والخطوات هي كالتالي: