نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصيم: مكافحة المخدرات تقبض على 3 أشخاص لترويجهم 19،940 قرص أمفيتامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية، ومواطنَين بمنطقة القصيم لترويجهم (19،940) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.