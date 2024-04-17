نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تصل للسيول.. حالة طقس المملكة السعودية اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس السعودية اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، من المتوقع استمرار موجة التقلبات الجوية العنيفة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتأثر معظم أجزائها بظروف جوية متقلبة. قد تشهد بعض المناطق عواصف شديدة، في حين قد تتعرض مناطق أخرى لرياح نشطة وأمطار غزيرة. هذه الظروف متوقعة أن تستمر من الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالسعودية في بيان عاجل، من هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة أو متوسطة اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنه سيصاحبها نشاط للرياح التي ستكون مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد وربما تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.

وأوضح المركز أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

لهذا السبب تم تأجيل مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا 2024

يذكر أن هناك عاصفة ومنخفض الجوي، ضرب عددًا من دول الخليج، أمس الثلاثاء، وفي مقدمتهم الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر، وعليه تم تطبيق العمل عن بعد في هذه الدول، هذا إلى جانب تأجيل مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا إلى وقت لاحق، والذي كان من المقرر إقامتها اليوم بإمارة أبوظبي.