نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف مساء اليوم، فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لمدة 5 أيام.

وأوضح مدير مكتب الوزارة المهندس هاني القاضي أن المهرجان يضم أكثر من 60 مزارعًا وأسرة منتجة من المحافظة لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها، فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة طوال مدة المهرجان.

ودعا أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من ما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة دعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي بالطائف يحظى باهتمام سمو محافظ الطائف لتسخير كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بالمحافظة.