نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل لقاء رئيس هيئة الرقابة برئيس المفوضين للهيئة الماليزية لمكافحة الفساد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه في جدة اليوم معالي رئيس المفوضين للهيئة الماليزية لمكافحة الفساد تان سري عزام باكي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون.

واطّلع رئيس المفوضين للهيئة الماليزية لمكافحة الفساد على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية من جهة، ومكافحة الفساد من جهة أخرى، كما استمع معاليه إلى تجربة ماليزيا في ذات المجال.