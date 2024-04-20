انت الأن تتابع خبر قرار وزاري مفرح بصرف 500 ريال تعويض من شركة الكهرباء لعدة فئات من مواطني المملكة لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل حكومة المملكة بالمقام الأول على تطبيق العديد من القرارات التي تكون في صالح مواطنيها، مع توفير خدمات متنوعة إليهم، بالإضافة لتقديمها برامج دعم بتلك الأسر التي تعاني من الفقر لتعلن شركة الكهرباء في السعودية عن صرف تعويض 500 ريال سعودي للمواطنين مع توضيح السبب وراء تطبيق هذا الإجراء ومن هنا سنطرح إليك كل ما تود معرفته عن الأمر كاملا تابعونا.

500 ريال تعويض من شركة الكهرباء

افصحت شركة الكهرباء السعودية أنها ستتخذ قرارا هاما بشأن انقطاع الكهرباء وانه حيال حدوث سيتم صرف تعويض 500 ريال سعودي للمواطنين من جانبها اعربت أنه إذا تم انقطاع الكهرباء عن منزل شخص ما تحديدا بعد 12 ظهرا وتأكد أنه لم يسدد الفاتورة فسترفض شركة الكهرباء صرف مبلغ التعويض المعلن عنه ويمكن للمواطن تقديم استفساره لو شكواه للشركة من خلال الاتصال 8001259000.

كيفية تقسيط فاتورة الكهرباء في السعودية

في ظل تطوير جميع الخدمات بالمملكة لتتم جميعها إلكترونيا تجد أنه بإمكان الشخص القيام بعملية السداد للفاتورة من خلال تطبيق الآتي:

التوجه لموقع بنك الراجحي "من هنا".

اضغط على خيار المدفوعات.

انقر على زر "سداد فاتورة الكهرباء".

انقر على زر الخدمات العامة.

قم بالنقر على تبويب شركة الكهرباء السعودية.

تدوين رقم الحساب/ الفاتورة.

قم بإدراج المبلغ الذي تود سداده.

ستتلقى رمز التحقق قم بتدوينه بالخانة الخاصة به.

في الأخير استكمل كافة الإجراءات اللازمة للسداد.

استعلام عن فاتورة كهرباء برقم الحساب

يمكنك الآن استعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك باستخدام رقم الحساب من خلال تطبيق الآتي:

قم بالتوجه لموقع شركة الكهرباء بالمملكة "من هنا".

انقر على الخدمة الخاصة بالفواتير.

تدوين رقم حسابك.

انقر على زر استعلام.

ستبدأ كافة التفاصيل بالظهور أمامك.

كيف استعلم عن فاتورة الكهرباء السعودية؟

يمكنك ذلك عبر الاتصال بالرقم 920000222.

كيف اسجل في شركة الكهرباء السعودية؟

قم بالتوجه لموقع الشركة الإلكتروني، ابدأ بتسجيل جميع بياناتك بالخانات الخاصة بها.

كيف تطلع فاتوره الكهرباء برقم الحساب؟