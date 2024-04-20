انت الأن تتابع خبر نداء عاجل للمقيمين في السعودية… يمكنك الان تمديد التأشيرة مجانا بدءا من هذا التاريخ!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر خدمة تمديد التأشيرة المنتهية لما يزيد عن 60 يوم من أهم الخدمات التي صرحت عنها الحكومة السعودية، وذلك لكي يتمكن العمال الوافدين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم ويريدون الرجوع إلى موطنهم، ولكن حددت الجهات المعنية مجموعة من البنود الواجب مراعاتها من أجل الحصول على الخدمة، إليكم خلال موضوعنا اليوم جميع المعلومات التي تحتاج معرفتها بخصوص هذا الموضوع، تابعونا.

تمديد التأشيرة المنتهية مجانًا

يمكنك تمديد مدة التأشيرة المنتهية لما يزيد عن 60 يوم، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بالضغط مباشرة على رابط موقع أبشر الإلكتروني من هنا.

اضغط على أيقونة خدمات الأفراد.

سجل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على خيارات الخدمات من أعلى الشاشة.

انقر على خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للأشخاص الموجودين خارج المملكة.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة.

حدد فترة التمديد.

قم بتسديد الرسوم المقررة على الخدمة من خلال بوابة السداد المتوفرة في جميع بنوك المملكة.

قم بالضغط على زر التأكيد.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

يجب أن يتمتع المتقدم المقيم بمجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل تقديم طلب تمديد التأشيرة المنتهية لمدة تزيد عن 60 يوم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يشترط امتلاك المتقدم رخصة عمل سارية.

يجب أن يكون المتقدم يمتلك تأشيرة سارية.

يشترط عدم وجود أي بلاغات تغيب أو هروب من العمل تخص العامل.

يجب أن تكون الإقامة قانونية وتكون مدة الإقامة سارية.

يجب أن تكون جميع البيانات الموجودة على النظام صحيحة.

تسديد جميع الرسوم المحددة للحصول على الخدمة.

يجب تقديم طلب تمديد التأشيرة بعد الانتهاء من فترة السريان.

عدم تسجيل الفرد الذي يريد تمديد التأشيرة الخاصة به على أنه هارب، أو متوفي، أو عليه مخالفة استقدام.

ملء النموذج الموجود على المنصة الرسمية عبر الإنترنت.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة موجود خارج المملكة خلال تقديم الطلب.

هل يمكن دخول السعودية بعد انتهاء التأشيرة؟

صرحت هيئة الجوازات السعودية عبر موقعها الرسمي أن الفرد الذي يخرج من المملكة ولم يعود، يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، ماعدا صاحب العمل السابق يسمح بدخوله بتأشيرة جديدة.

متى يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة؟

لكي تتمكن من تمديد تأشيرة الخروج والعودة يجب أن تكون الإقامة صالحة لمدة 90 يومًا أو أكثر.

كم غرامة عدم تجديد تاشيرة الزيارة؟