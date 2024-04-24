بنك الراجحي يتيح طريقة لسداد فاتورة stc..كيفية الاتصال مع الشركة

أحمد جودة - القاهرة - بنك الراجحي يتيح طريقة لسداد فاتورة stc وكيفية الاتصال مع الشركة

أعلن بنك الراجحي عن إتاحة المساعدة وتقديم طريقة لسداد فاتورة stc، حيث تعد شركة stc من أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، كما تقدم لكافة العملاء مجموعة مميزة من الخدمات والعروض، لهذا أعلن مصرف الراجحي عن توفير خدمة سداد كافة فواتير شركة stc، والتي سوف نتعرف عليها معكم في هذا المقال من خلال السطور التالية تابعونا.

طرق التواصل مع شركة stc



هناك طرق متعددة للتواصل مع شركة stc، ومن أبرزها:



يمكنكم التواصل مع الشركة عبر بوابة شركة إس تي سي.

كما يمكنكم أيضا التواصل مع الشركة من خلال الصفحة الرسمية على انستغرام.

أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 900 داخل المملكة العربية السعودية.

وايضا من خارج المملكة يمكنكم الاتصال على 966114555555.



كيفية إضافة فاتورة stc عبر تطبيق الراجحي



قم بتحميل تطبيق الراجحي أولا على الهاتف المحمول الخاص بك عن طريق جوجل بلاي أو اب ستور حسب نوع هاتفك.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

ومن خلال القائمة الرئيسية اضغط على خانة المدفوعات.

وبعد ذلك اختر إضافة فاتورة جديدة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الإتصالات والإنترنت.

ثم قم بإدخال حساب الفاتورة في الخانة المخصصة لها.

ثم اضغط على خيار التالي، وقم بمراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها والتأكد من أنها صحيحة.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تأكيد لكي تتلقى رمز التحقق على هاتفك.

قم بإدخال رمز التحقق.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تأكيد لكي يتم دفع الفاتورة بنجاح.

وفي النهاية نكون قد تعرفنا معكم اليوم عن كيفية سداد فاتورة stc من خلال بنك الراجحي، وتعرفنا معكم أيضا على طرق التواصل مع شركة الاتصالات السعودية stc.